A birkózás a hiedelmekkel ellentétben kevésbé sérülésveszélyes és durva – interjú Szanati József, tófeji testnevelő tanárral

Évek óta töretlen népszerűségnek örvend a birkózás egy kis zalai községben, Tófejen. A településről rengeteg tehetséges fiatal kerül ki, akik nemcsak országos, de nemzetközi versenyeken is nagyszerű eredményeket produkálnak.

A sikerek mögött – többek között – áll egy edző is, Szanati József, a helyi általános iskola testnevelő tanára, aki 2008 óta népszerűsíti a sportágat a településen. A pedagógust nemrég a Magyar Diáksport Szövetség is kitüntette a diáksportért végzett munkájáért. Helyi arcok sorozatunkban pályafutásáról, az eredményekről és a birkózás szépségéről faggattuk.

Ha jól tudom, a családod által már régóta az életed része a birkózás.

– Valóban, a sport mindig meghatározó szerepet játszott a Szanati családban. Az apám, id. Szanati József ott volt az elsők között, amikor a ’70-es években elindult a birkózás Zalaegerszegen. Tehetséges volt, de az élsport helyett inkább a munkát választotta. A nagybátyámat Szanati Lászlót, talán nem is kell bemutatni a zalai sportrajongóknak! Csapat magyar bajnok, válogatott kerettag, veterán világbajnok, az egyik legkiemelkedőbb zalai birkózó, aki élsportolói karrierje befejeztével, motokrossz versenyeken bizonyította ügyességét és pályát is üzemeltet Bazitán, valamint édesapámmal együtt dolgozik autószerelőként. Unokatestvérem, Szanati Szabolcs magyar bajnok súlyemelő, testvérem, Ferenc is birkózott, testnevelő tanár és szintén edzősködött Budapesten.

Te mikor vágtál bele?

– Először hétéves koromban vittek le a szüleim a birkózóterembe. Tekintve a családi hátteremet, a sportágválasztás igazából magától értetődő volt…

A családi háttér mellett gondolom volt más is, ami megfogott a birkózásban, ugye?



– Szerintem ez az egyik legszebb és legősibb küzdősport. Már ókori egyiptomiak, görögök űzték, a középkorban fontos szerepet játszott a fiatal katonák nevelésében és rengeteg népi változata ismert Afrikától Skandináviáig, Európától Ázsiáig. Továbbá rengeteg dolgot tanít, önbizalmat ad, közösséget formál, megtanít szembenézni a kihívásokkal. A versenyzőnek a szőnyegre egyedül kell kiállnia, ahol szembe kell néznie az ellenféllel, aki le akarja őt győzni. Ez az, ami mentálisan erőssé teszi a gyerekeket, s amit később át tudnak ültetni a mindennapi életükbe is. Az elvégzett munka pedig arra tanít, hogy az életben semmit sem adnak ingyen és ha rendszeresen, keményen dolgozol, eléred a célod. Ezáltal megtanulod becsülni, amit elértél.

Hogyan kerültél a Tófeji Kincskereső Általános Iskolába?

– A főiskolán tartottam edzéseket a büki birkózóknál. A diploma után sem szakadtam el, ott voltam az edzéseken, mint sportoló, illetve segítettem a fiatalok oktatásában is. Ekkor történt, hogy egy tófeji pedagógus házaspár, Lakatos György és felesége, Bernadett elhozta a fiát birkózni, aki később szép sikereket ért el. Gerencsér Zoltán – a Zalaegerszegi Birkózó Egyesület edzője és Lakatos György – aki jelenleg a tófeji szakosztály vezetője – ötletére indítottuk el 2008 januárjában a birkózást a tófeji általános iskolában. A polgármester, Horváth Zoltán és az iskola igazgatónője, Olasz Jánosné is támogatásáról biztosított, majd szeptembertől nagy örömmel fogadtam el a megüresedett testnevelői állást.

Milyen volt a kezdet?

– Heti két edzéssel kezdtünk kb. 8-10 gyerekkel, és a 8×8 méteres szőnyeget a kanizsai birkózóktól kaptuk. Itt jegyezném meg, hogy a megyében példaértékű a birkózó klubok kapcsolata és összefogása. Szerencsére egyre nagyobb lett a létszám, hiszen a testnevelésórákon láttam az ügyes nebulókat. A tanórákon lent volt a birkózószőnyeg, amin bukfenceztek, ugráltak, gurultak, és eléggé megfogta őket. Hamar ki is nőttük, így a tófeji önkormányzat vásárolt egy 12×12 méteres versenyszőnyeget. Jelenleg 30-40 lánnyal és fiúval dolgozom. Heti négy alkalommal edzenek a haladók, az 1-2. osztályosoknak van előkészítő foglalkozás játékos formában. Óvodások is jönnek heti egyszer. Nekik a birkózás inkább játékot és koordinációfejlesztést jelent a szőnyegen. Jó ilyen fiatalon kezdeni, hiszen megismernek engem és a módszereimet, illetve megszokják a „teremszagot”. Amikor elsősök lesznek és megkérdezem, hogy ki szeretne birkózni, a kicsik nagy része jelentkezik. Azóta kaptunk a Magyar Birkózó Szövetségtől még egy szőnyeget, így egy edzésen 244 négyzetméter felületen tudunk küzdeni.

Miért ajánlod a birkózást a fiataloknak?

– A birkózók ügyesek, gyorsak, erősek. Ez a sport szép testet nevel és remek önismeret. Például a nagyszájú gyerek rájön, hogy nem ő a legerősebb, a bátortalanabb pedig ráeszmél, hogy nem ő a leggyengébb. Olyan fizikai képességekkel ruház fel, amelyeket nagyszerűen lehet kamatoztatni az életben is. A hiedelmekkel ellentétben kevésbé sérülésveszélyes és durva. Ez a sport mindenféle testalkatú gyerekeknek sikerélményt nyújt, hisz súly és korcsoport szerint versenyeznek. A birkózás ugyan egyéni sportág, de mégis közösségformáló szerepe van: együtt edzünk, gyakorlunk és egymásért szorítunk a versenyeken. A megmérettetések, edzések, utazások, edzőtáborok közös élményt jelentenek a diákok számára.

Az iskolába kerülés óta számtalan sikert értél el a gyerekekkel. Mesélj ezekről!

– A sikereket nem a birkózással, hanem a focival kezdeném. Amióta Tófejen tanítok, a kis iskolák sportversenyén többször voltunk dobogósok a megyei döntőn és egy alkalommal szerepeltünk az országos döntőn is. A lányokkal a diákolimpián kétszer jutottunk ki országos döntőre, ami nagy szó, mivel az iskolánk tanulói létszáma kicsi. Ott sokkal nagyobb intézményekkel tudtuk felvenni a versenyt. A grundbirkózás már közelebb áll a birkózáshoz, de ez is csapatverseny, ahol nem mindegy, hogy mekkora a merítési lehetőség. A területi selejtezőn (Délnyugat-Magyarország) mindig jól szerepelünk és rendszeres résztvevői vagyunk az országos döntőnek, ahol dobogón, vagy ahhoz közel szoktunk végezni. Tavaly sikerült egy bronz- és egy ezüstérmet elhozni Budapestről. Birkózásban korosztályos magyar bajnokságokon 7 aranyérmet, 7 ezüstérmet, 13 bronzérmet, diákolimpiákon 5 aranyérmet, 7 ezüstérmet, 14 bronzérmet szereztünk, emellett számos pontszerző helyet. Tófejt képviselték már tanítványaim nemzetközi versenyeken Ausztriában, Lengyelországban, Szlovákiában, Horvátországban, serdülő Európa-bajnokságon. A legfrissebb siker, hogy Magasházi Mercédesz megszerezte Tófej első felnőtt magyar bajnoki címét 76 kg-ban.

Nemrég a Magyar Diáksport Szövetség is kitüntetett a diáksportért végzett munkádért…

– Nagyon örültem neki, bár azt gondolom, nagyon nehéz megítélni, hogy ki mikor érdemel díjat. Vannak sportágak, ahol valaki olyan gyerekekkel dolgozik, hogy rengeteg munkával sem tudja felvenni a versenyt egy válogatott tanulókból álló intézménnyel. A díjak megítélése egyéni nézőpont kérdése, nekem sokkal többet jelent, ha versenyen a tanítványom egy olyan fogással nyer, amit edzésen tanítottam. Az eredmények eléréséhez sok támogatásra van szükség, amihez Tófej önkormányzata is rendszeresen hozzájárul. A versenyeknek azonban annyi hátulütője van, hogy sok hétvégét elvesz a családomtól, így nejemre hárul több feladat is.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?



– Elsősorban folytatni szeretném az eddig felépített munkát, amit jelenleg a koronavírus akadályoz. Remélem minél előbb normalizálódik a helyzet és vissza tudunk térni a megszokott helyünkre. E mellett a 9 éves kisfiam is ezt a szép sportot választotta. Egész ügyes, neki szeretnék átadni a tudásomból és tapasztalatomból a legtöbbet.