A Batthyány összetartó, nagy családként működik

Megünnepelte szombaton a tizedik, jubileumi öregdiák-találkozóját a Batthyány-gimnázium. Szobrot és kézműves termet avattak, helyiségeket neveztek el egykori tanárlegendákról és díjátadót is tartottak.

A program már pénteken elkezdődött, amikor a gimnázium tehetséges diákjai a „BLGén” kulturális kavalkádon mutatták be tudásukat, majd az öregdiákok a mai tanulókkal labdarúgó-mérkőzést játszottak.

– Egy iskolához többféle módon lehet kapcsolódni, a jubileumi alkalom alapján hiszünk abban, hogy a mi intézményükhöz való kötődés az átlagosnál erősebb – mondta köszöntőjében Balogh László igazgató. – Hagyományosan június első szombatján tartjuk az öregdiák-találkozót, és ezen a napon mindig érettségi találkozóknak is helyet biztosítunk, így egy nagy családként, az „örökdiákjainkkal” ünnepelhetünk együtt.

Az intézményvezető köszönetet mondott Stamler Lajos művésztanárnak, aki a gimnázium udvarára elkészítette a görög mitológiából ismert Pánról, az erdők, mezők, ligetek fél­istenéről mintázott szobrát, ivókúttal. Az épület falában, egy befalazott ajtó helyére került az alkotás, ami ezután az udvar negyven, táblával jelölt értékes növényét hivatott őrizni.

Molnár László, a Batthyányis, Landleros, Irányis Öregdiákok Egyesületének elnöke, szervező ünnepi beszédében elmondta: ez a rendezvény lehetővé teszi, hogy aki szép emlékeket őriz a gimnáziumi évekről, eljöjjön, megnézze a régi osztálytermét, vagy csak sétáljon egyet az udvaron. Vagyis keresse az ifjúságát. Az évek során többféle programot szerveztek erre a napra, de arra jutottak, hogy a nosztalgiázás a legértékesebb élmény.

A program folytatásában Balogh László, Molnár László, valamint az 1959-ben érettségizett, ma Stockholmban élő egykori kanizsai Fónyad Péter átadta a Pro Schola díjat. Az elismerést Tóth Tamás 12.A osztályos tanuló érdemelte ki, aki a gimnázium hivatalos fotósaként minden eseményt megörökít.

A tanáregyéniségek előtt is fejet hajtottak. A gimnáziumot 1953–1956 között irányító Gőgös Ferencről nevezték el a nagy aulájukat. A pedagógust a forradalom után letartóztatták, börtönre ítélték, a tanári hivatásától is eltiltották. Később dolgozott Keszthelyen, majd nyugdíjba vonulása után Badacsonytomajon hunyt el. A biológiaterem pedig a 80 éve született, tavaly elhunyt Huszárné Mosonyi Éva nevét kapta. A pedagógus az akkori Landler-gimnáziumban kezdte pályafutását, ahol nemcsak tudást gyarapított, hanem emberséget is adott diákjainak. Köztük érezte a legjobban magát, örök fiatal maradt közöttük.

Az esemény zárásaként az új kézműves termet is felavatták a gimnáziumban. Zsovár Anita matematikatanár és népi iparművész egy megüresedett osztályba „költözött” a fiatalokból álló szövőszakkörével, ahol ezután az elkészült alkotásokat bárki megnézheti. BB