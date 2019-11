A Batthyány család ősi fészkében

Magyarország történelmének jelentős arisztokrata famíliája a Batthyány család, mely számos birtoka közül máig az ausztriai Güssinget, azaz Németújvárt tekinti az ősi fészeknek.

A Veszprém megyei Felsőörsről származó Batthyány család története a honfoglalásig vezethető vissza, a família (melynek van egy grófi és egy hercegi ága, utóbbi a Batthyány-Strattmann név alatt létezik) mindig jelentős szerepet játszott Magyarország és Európa történetében. Gondoljunk csak az 1849-ben vértanúságot szenvedett Batthyány Lajosra, a független Magyarország első miniszterelnökére és az 1931-ben Bécsben elhunyt dr. Batthyány-Strattman Lászlóra, a „szegények orvosára”, akit a római katolikus egyház 2003-ban boldoggá avatott. Halála után testét Güssingben, a vár alatt lévő családi sírboltban helyezték nyugalomra. A mai napig ez a család bázisa, pedig hosszú sora van székhelyeiknek: Körmend, Schlaining, Rechnitz, Kittsee, Trautmannsdorf, Wiener Palais, Bratislava, Neuhaus am Klausenbach, Bad Tatzmannsdorf, Pinkafeld, Burgau, Margarethen am Moos, Bernstein, Siklós, Pécs, Sellye, Ludbreg, Csákánydoroszló, Ikervár, Polgárdi, Rakican, Zalaszentgrót, Zalacsány és Nagykanizsa – de most maradjunk csak Güssingnél.

Heiligenkreuzot elhagyva, gyönyörű tájon, kanyargós utakon autózva egyszer csak feltűnik a fák között a régen kialudt vulkáni kúpon nyugvó várkastély, mely méltóságteljesen emelkedik a 4000 lelkes kisváros fölé.

Güssingről már 1157-ben említést tesznek az oklevelek, de a vár és a hozzá tartozó 60 település csak 1524. június 30-án vált a Batthyány család tulajdonává, amikor azt II. Lajos királyunk fiatalkori barátjának, Batthyány Ferencnek és unokaöccsének, Kristófnak adományozta – fizetség gyanánt Jaicza várának törökök elleni hősies védelmezéséért.

A vár alatt tágas parkoló várja az autóval érkezőket. Aki akar, innét fel is gyalogolhat az erődítményhez, de a kényelmesebbjének ott a sikló, amely 51 méter szintkülönbséget küzd le körülbelül 3 perc alatt. Fent tágas fennsík fogadja a látogatót, színpaddal, mely nyáron kulturális rendezvények helyszíneként szolgál. A kilátás a várfalról több mint pazar. Ez még ingyenes, a vár gazdag kiállításainak megtekintéséhez azonban belépőt kell váltani, de az sem kerül égbekiáltóan sokba ahhoz képest, amit cserébe kapunk. A befolyó bevételt teljes egészében a várra költik, tehát nem a család jövedelmét gyarapítja. A felújítást-karbantartást a Fürstliche Burg- und Klosterstiftung Güssing, azaz a Hercegi Vár- és Kolostoralapítvány segíti, melynek kurátora 2008 óta Batthyány-

Strattmann László Ödön, a család 10. hercege, s egyben annak jelenlegi feje. Mint az a várkastélyban kifüggesztett információs anyagból kiderül: immár 20 éve a szállodaiparban dolgozik, felesége, Maria pedig a gyógyszeriparban tevékenykedik menedzserként.

A látogató olyan „kulisszatitkoknak” is a birtokába kerül, hogy a szűkebb Batthyány család manapság 60 tagot számlál, s folyamatosan növekszik. A leszármazottak Ausztriától Uruguayig a világ számos országában élnek, de szoros kapcsolatban állnak egymással. A tágabb família 250 főt számlál, még akkor is, ha dr. Batthyány-Strattmann László herceg leszármazottai nem mind viselik a Batthyány nevet, e helyett Auarsperg, Bauer, Denticke, Lattorff, Trauttmansdorff, Vermehren vagy Weingarten a családnevük.

Ennyit az utódokról, az elődökkel a lovagteremben, az ősök arcképcsarnoka révén köthetünk ismeretséget, amely a családi portrék gazdag gyűjteményét tárja elénk. Fontos szerepet töltött és tölt be ma is a Batthyányak életében a vallás, nem véletlen, hogy a számtalan belső terem egyikében – mely a 20. század második feléig a várnagyok otthonául szolgált – a hitélethez kapcsolódó gyűjtemény látható. Ennek legizgalmasabb darabja egy úrnapi oltár a család ősi címerével. A várkastélyban páratlanul gazdag kiállítási anyag rejtőzik: három szinten rendeztek be kiállításokat, az egykori fegyverteremben Ausztria legnagyobb öntöttfém-, illetve vaskályhagyűjteményét csodálhatjuk meg. A vadászterem a család által hagyományosan, intenzíven űzött gazdasági ágazatot, a vadászatot szemlélteti, korabeli bútorokkal és sok-sok trófeával. Rendkívül látványos az ebédlő, melynek miliőjét gróf Batthyány Lajos ízlése szerint alakították ki.

Aki felkeresi a güssingi erődítményt, menjen fel a harangtoronyba, ahova 141 lépcső vezet. Ahogy fáradunk, úgy szűkülnek a fordulók, de az elénk táruló panoráma megéri: ameddig a szem ellát, mind a Batthyány-birodalom része volt. És még azon túl is.