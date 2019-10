A balesetmentes közlekedésre is hangsúlyt fektetnek

Hiába van még tavaszias hőmérséklet napközben, a járművezetőknek, köztük a motorosoknak nem árt felkészülni a megváltozott útviszonyokra.

Reggelenként már több helyütt talajmenti fagy, köd, valamint napközben levelektől csúszós útszakaszok nehezítik a közlekedést. A hozzáértők szerint a gyalogosok és a motorosok vannak a legnagyobb balesetveszélynek kitéve.

A balesetek nagy része a legtöbb esetben megelőzhető lenne. Ám amíg a gyalogosok figyelmét maximum csak hírekben hívják fel a tudatos közlekedésre, addig a motorosok, különösen, ha szervezett egyesületekhez tartoznak, részt vehetnek vezetéstechnikai, közlekedésbiztonsági tréningeken. A közelmúltban a város legrégibb, húsz éve alakult motoros csapata, a H-Turul Motoros Klub Egyesület is szervezett kétnapos, elméleti és gyakorlati oktatást tagjainak.

Bolla Ferenc, a klub elnöke elmondta: a városi közlekedésre szeretnék jobban felkészíteni a csapatot, szakképzett oktatók közreműködésével.

– Többféle ideiglenes pályaszakaszon zajlott az oktatás. Szlalompálya, jobbos, balos fordulók és még sorolhatnám. Elsősorban azért, mert rendszerint ilyen szakaszokon, közlekedési helyzetekben is adódnak problémák, vészhelyzetek. A motorosoknak pedig korrigálniuk kell az adott helyzetet mások és a saját maguk biztonsága miatt. Például jöhet gyalogos, kerékpáros váratlanul az út oldaláról, akiket ki kell kerülni. Sajnos a tudatos felkészítés vagy a körültekintő közlekedés ellenére is gyakran vannak balesetek – mondta Bolla Ferenc. Ahogy azt is: a legtöbb problémát még mindig az okozza, hogy nincsenek egymásra tekintettel a közlekedés résztvevői. Gyakori a motorosok és az autósok, a gyalogosok és a kerékpárosok közti konfliktus.

Hogy ki a hibás vagy ki a figyelmetlenebb a közlekedésben, azt hosszan lehetne boncolgatni Bolla Ferenc szerint.

– Erre mindig azt szoktuk mondani: fele-fele arányban autós és motoros is felelős a balesetekért. Mi, motorosok, a sebességet sokszor nem vesszük figyelembe. Ezért is tanuljuk a lassú motorozást is a tréningeken. Azonban annál, hogy a tesztpályán miként állunk helyt, fontosabb, hogy élesben tudunk-e megfelelően viselkedni, s kezelni az adott helyzetet – így a H-Turul Motoros Klub elnöke, aki jelezte azt is: mozgalmas időszak volt számukra az idei szezon. Túrákból, nagyobb utakból nem volt hiány, azonban a tanulásra a már említett tréning tükrében is nagy hangsúlyt fektettek.

– A következő szezonra már hangolódunk. Több tervünk van: tavasszal a tréninget is folytatjuk – fogalmazott Bolla Ferenc.