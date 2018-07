A Balatont is meghódította a Hawaii őrület

A SUP vagyis a stand up padding magyarul annyit tesz, deszkán állva evezés. A magyar tengeren egyre többen jelennek meg a hatalmas felfújt deszkával, amit jó sok kíváncsi – főleg vízi biciklihez szokott – tekintet követ.

A SUP nemcsak extrémsportolóknak ajánlott, hiszen viszonylag könnyű elsajátítani, ráadásul szélcsendben az egyik legjobb mozgásforma, amit vízen végezhetünk. Állítólag a polinéz halászoktól ered, akik állva eveztek kenuikban, ám Hawaiiin sok szörfoktató használja a deszkákat állva evezésre is – így lehet a legkönnyebben elsajátítani az egyensúlyozást.

A hévízi Mihály Szilvia évek óta szerelmese a sportágnak, deszkájával nemcsak hazai vizeket fedezett fel.

Hogyan ismerkedtél meg az állva evezéssel?

Néhány éve Vonyarcvashegyen próbáltam ki. Pár perc alatt már magabiztosan álltam a deszkán és elindultunk a Szentmihály domb felé. Nagyon nyugodt volt a víz, nem is sportnak, inkább koraesti relaxálásnak fogtam fel. A strandolóktól távol már csak az evezők csobbanását hallottuk. Ezután egy-egy hosszú nap végén gyakran eveztem Vonyarcvashegyen. A következő évben találkoztam a Kiteline SE felhívásával, hogy a római Tiberis folyón terveznek állva evezést. Azonnal jelentkeztem a programra.

Ha jól tudom, azóta sok helyet felfedeztél…

Igen, azon az egész napos eseményen jöttem rá, hogy ha nem a Balatonon evezünk a naplementében, igazi kihívás. Még ebben az évben megjártuk a Duna budapesti szakaszát is. Igazán különleges élmény a Parlamentet és a Budai várat abból a szemszögből látni.

Velencébe egyébként minden évben elmegyünk a csapattal. Itt a 20 fős magyar társaság részt vehet egy nemzetközi városnézéssel egybekötött evezésen. Nem kevés kihívással kell szembenézni, hiszen a nagy hullámok mellett a gondolákkal és a vaporettokkal is meg kell küzdenünk. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy Olaszországban, a tengeren is tudtam már evezni. Ma már saját deszkám is van, amit nyáron mindig magamnál tartok, így a Balatonon bárhol vízre tudok szállni.

Kinek ajánlod ezt a sportot?

Mindenkinek, aki nem fél a víztől. Ha megfelelő egyensúlyérzékkel rendelkezünk a sport könnyen elsajátítható. Már 5-6 éves gyerekek is űzik. Zala megyében egyedül a vonyarcvashegyi strandon van lehetőség SUP bérlésre, de Fonyódon és Tihanyban már jóga kurzust is tartanak a deszkákon.

Hová mész legközelebb?

Július 14-én lesz a Balaton átevezés, ami a Fonyód-Badacsony-Fonyód útvonalon egy 11 km-es távot jelent a résztvevőknek. Ezen is részt fogok venni a csapattal.