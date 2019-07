A Balaton Tündéréből lett Miss Európa – A keszthelyi Simon Böske története

A szépség relatív, minden korszaknak megvan a maga ideálja. A Tündérszépek országos szépségversenyünk második szériájában mi a kortárs szépségeket keressük. Összességében elmondható, hogy Zala megye sikere vitathatatlan a kifutók világában is. Simon Böske mellett ugyanis a nagykanizsai Laky Zsuzsit is megválasztották Európa legszebbjének. A lehetőség tehát adott, a döntés a kezedben!

Mai szemmel nézve nem lehetünk biztosak abban, hogy a konszolidált külső elégnek bizonyult volna egy rangos verseny megnyeréséhez. Az akkori dívák más divatot diktáltak. A fotón megfigyelhető, hogy a kihívó, ámbár visszafogott tekintetét mennyire szigorúan ölelik körbe a hullámok. Nem beszélve a formás ajkairól. A bájos Simon Böske 1909-ben, immár 110 éve, a keszthelyi zsidó járási tisztifőorvos dr. Simon Sándor és Hoffmann Janka lányaként látta meg a napvilágot. Emiatt néhányan úgy gondolták, hogy nem méltó Magyarország képviseletére. A Miss Palesztina gúnynévvel sújtották a Simon Erzsébetként anyakönyvezett hölgyet, akire a Böske becenév utólag ragadt rá.

Az első magyar országos szépségversenyt, a Miss Hungáriát 1929. január 6-án rendezték meg. Hatalmas érdeklődés övezte az eseményt, eleinte a jelentkezőknek elég volt betölteni a 16. életévüket. 218 lány jelentkezett, közülük a zsűri az akkor 20 éves Simon Böskét hirdette ki győztesként. Szintén ebben az évben nyerte el a Miss Európa címet. Amikor felcsendült a magyar himnusz, és felvonták nemzetünk zászlóját, a keszthelyi lány rózsaszín ruháján Trianon jelvénnyel, büszkén képviselte Magyarországot.

Márai Sándor a következőképp írt róla a Színházi Élet című lapban:

„Egy keszthelyi orvos lányát, Simon Böskét megválasztották Miss Hungáriának. Hogy ő a legszebb magyar lány… Gratulálok kisasszony. Mielőtt útra megy (Párizsba), engedjen meg egypár szót, szegény kicsikém. Maga nem is tudja, a Maga kedves és legszebbnek deklarált fejében, hogy mire angazsálta magát. Már szépnek lenni is egészen bonyolult valami. Mit gondol, a legszebbnek? Már egyetlenegy embernek tetszeni is hallatlanul veszedelmes és bonyolult valami. (Hát még) Egy zsűrinek, a világ zsűrijének, mit gondol?”