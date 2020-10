A bakancsos turistáknak is lesznek fejlesztések a Muránál

A Mura folyó közvetlen térsége ártér jellegéből adódóan teljesítménytúrára nem alkalmas, arra azonban igen, hogy viszonylag kis területen többféle élőhelyet is be lehessen itt mutatni.

Lelkes András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre mondta ezt a Hódvár Vízitúra Kikötőnél szombaton, amikor egy közel ötkilométeres táv bejárására indult egy kisebb csoport élén. A Fedezze fel a vadregényes Murát! nevű program komplex, egy hónapon át tartó sorozat részeként valósult meg.

– A nyugat-pannon térség nemzeti parkjai és natúrpark­jai az úgynevezett PaNaNet együttműködés keretében, az Európa az én régiómban kampány részeként október 26-ig tíz különböző védett területen összesen 18 programmal várják az érdeklődőket – magyarázta Lelkes András. – Ennek a sorozatnak egyik eleme ez a túra, amelynek célja a magyar-horvát határon több mint ötven kilométer hosszan szinte érintetlen Mura élővilágának bemutatása. Itt viszonylag kis területen többféle élőhely is megfigyelhető. Maga a folyó, aztán annak holtágai, a közvetlenül mellette található ártéri puhafás ligeterdők, de a rét is, amely szintén számos érdekességet tartogat számunkra. Az egyiket éppen ebben az évszakban vehetjük szemügyre, a ritka őszi kikerics errefelé például tömeges mennyiségben fordul elő, néhol szinte lilára festve a réteket.

Lelkes András azt is hozzátette, hogy a folyó menti térség valóban nehezen bejárható, hiszen hol vizenyős helyek, hol embermagasságú aljnövényzet akadályozza a túrázókat. Ezért hosszabb bakancsos túrákat ide nem is érdemes tervezni, inkább a vízitúrázásra alkalmas a terület, annak pedig már jelentős hagyományai is vannak a Murán.

A nemzeti park ugyanakkor a bakancsos turistáknak is szeretne majd élményeket kínálni a fejlesztései által. Ezek közt lesznek a hódlesek, amelyek tervezett helyét ugyancsak megtekintették a szombati program résztvevői.