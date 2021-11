A Bagossy Brothers és az Anna and the Barbies is felfigyelt a zalai énekesnőre, Pál Krisztire

Kevés olyan ember lehet Zalaegerszegen, aki ne találkozott volna még az énekesnő csodálatos hangjával. Kriszti huszonhárom éve énekel, a járvány azonban az Ő életét is felforgatta.

– Már nem is tudom hány éve lehet, hogy csak ezzel foglalkozom. Akkor is épp tele voltam felkérésekkel, amikor betette a lábát életünkbe a Covid. Mivel vitt mindent, újra kellett gondolnom az életemet. Ahogy a legtöbb előadóművésznek, úgy nekem is kellett találnom egy munkát, amit amellett is el tudok végezni, ha hirtelen mégis lehet menni fellépni. Nálam ez az ételfutárkodás volt – kezdte történetét az énekesnő.

– Két éve járok Alsópáhokra, egy fazekasműhelybe díszíteni, amit imádok és szeretek. Terápia jellegű az egész, nagyon jó, családias csapattal dolgozhatok együtt, ahol minden rám van bízva. Azt karcolok az anyagba, amit csak szeretnék. Mivel másfél éve egyedülálló lettem, ki akartam tölteni a szabadidőmet is. Így elkezdtem Káptalantótiba járni, piacozni, illetve egy kulturális rendezvényszervező sulit is elvégeztem.

Mindezek mellett mivel imádok kertészkedni, elmentem egy kertész mellé is, sövényt nyírni. Gyenesdiás nekem köszönheti legszebb sövényeit, mert a vízmértéket hozzám lehetett igazítani – nevet Kriszti. Mellesleg ezen a nyáron megvolt a szép, barna színem is.

„Én, az örök pesszimista egyszer csak úgy vettem észre, hogy kezdtem mindenben a pozitív dolgokat meglátni„

Ez egy nagyon boldog időszakom volt, tényleg minden pillanatom be volt táblázva. Ráadásul azon a nyáron ismét elkezdhettem rendezvényeken énekelni, és még a szerelem is rám talált. Nagyon örültem, hogy előzenekara voltam a Bagossy Brothersnek, vagy az Anna and the Barbiesnak. Kaptam egy olyan csodálatos felkérést is, ami számomra mindent vitt: a Tátrai Band előzenekara lehettem volna a Pál Kriszti Acoustikkal, amit sajnos a Covid ismét átírt. Átnapolták a koncertet, ami végül elmaradt.

Júliustól kezdve egyre több felkérése lett

– Olyan érzésem volt, hogy amit a Covid elvett tőlem másfél évig, azt másfél hónap alatt kell behoznom. Nagyon örültem, hogy a Zalaegerszegen bemutatott István a királyban is szerepelhettem, Farkas Ignác, Jászai Mari-díjas színész, rendező és Pénzes Csaba rendezésében. Rengeteg fellépésem volt, naponta két-három helyre is hívtak. Ez fizikailag és lelkileg egyaránt megterhelt. Viszont a többi lábamat sem akartam levágni, mert bennem volt a rettegés, hogy bármikor újra jöhet az egész leállás, mert még mindig nem mentünk ki a bajból.

Fontos az alázatosság

– Számomra fontos, hogy az ember tudja, hol a helye. Azt szoktam mondani, hogy valaki addig fejlődőképes, amíg van benne alázat. Onnantól kezdve, hogy többet gondol magáról, mint aki valójában, már visszafelé halad. Én igyekszem tenni a dolgomat, nem vágyom nagy hírnévre. Érző, értő embereknek szeretnék énekelni, ahogy eddig is tettem.

Szeptembertől már látható az új dal és videóklip

– Ez teljesen személyes dolgon alapul. Volt egy ember az életemben, róla szól, illetve a kapcsolatunkról. Érdekes a szövege: amikor megíródott évekkel ezelőtt, teljesen mást adott akkor számomra, mint amikor a klip készült. Igazából mindenki magáénak tudhatja valamilyen szinten ezt a dolgot, ami nem feltétlenül a szerelemről szól, hanem akár emberi kapcsolatokról is. Ez a Ne érj hozzám című dal, amiből a jeleneteket a zalaegerszegi Mimózában, Gyenesdiáson a strandon és a Kőbányában forgattuk. Az Oltári Mozis Horváth Szabolcs nagy szakértelemmel gyártotta le a videoklipet, Németh Krisztián és Győrffy Cintia szerepeltek benne, illetve Ticc András, a Hevesi Sándor színház egyik ifjú tehetsége, aki az árnyékomat alakította a jelenetben. Amikor teljes mértékben elkészült a produkció, akkor tudtam lezárni magamban életem ezen szakaszát.

Rengeteg álma és terve van még az énekesnőnek

– Szeretnék dalokat írni. Hozzám legközelebb Lukács Sanyi művei állnak, ami inkább már költészet. Ezért szeretnék tőle feldolgozni dalokat, és videóklipet forgatni belőlük. Régóta ismerem őt, neki köszönhetem, hogy merek beszélni a mikrofonba. Mellette lettem előadóművész, nagyon sokat tanultam tőle. Gyermekműsorokon is gondolkodom, de nem hagyományosban. Illetve terveim között szerepel még a kulturális rendezvényszervezés is. Huszonhárom éve énekelek, elég sok mindent láttam, tudom mik a hiányosságok egy rendezvényél, és szeretném kiszolgálni a kollégákat is – mondta az énekesnő.