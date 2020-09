A 95. születésnapján köszöntötték a hévízi Vass Gézánét

HÉVÍZ Kilencvenötödik születésnapján köszöntötte Papp Gábor polgármester a város egyik megbecsült polgárát, Vass Gézáné Kató nénit, akiről kiderült, hogy még ma is sokat olvas, mindennapjait pedig erős hitben éli.

A városvezető az önkormányzat és a kormány ajándékát vitte el Kató néninek, aki író férjével együtt annyira szerette Hévízt, hogy évtizedekkel ezelőtt ide költözött, s a közösség elkötelezett, aktív tagja lett, emlékeztetett Papp Gábor, felelevenítve, hogy Géza bácsi – persze felesége támogatásával – a városnak adományozta a Magyarok története című képes festménykrónikát, s a hévízi körkép azóta is a könyvtár egyik ékessége. Ugyancsak a nevükhöz fűződik a szeretet fájának elültetése, és több más, a szellemi életet gazdagító kezdeményezés.

Kató néni elmesélte, életében fontos szerep jut a vallásnak és a könyveknek, így sokat imádkozik és olvas, most épp a Móra-sorozatot, előtte pedig Fekete Istvánt.

Mint fogalmazott, a karantén alatt a könyvtár házhoz vitte a köteteket, amiért rendkívül hálás, ez nagy segítség volt számukra. Vass Gézáné ugyan ma már nehézkesen mozog, de változatlanul gyönyörű gobelineket készít, amelyek közül több az otthonukat díszíti

Kató néni a beszélgetés során azt is elárulta, hogy Géza bácsival nagy szeretetben és elégedettségben élnek, s az is felsejlett, hogy a hévízi író (talán) a közeljövőben újabb kötettel lepi meg olvasóit. Az pedig már „kulisszatitok”, hogy odahaza jó kedélyű szakács (is), aki ünnepi alkalmakra még ma is pisztránggal lepi meg feleségét.