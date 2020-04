A 91 éves Erzsi néni Kálócfa legidősebb lakosa, ám a kertje mintagazdagság

Somfai Józsefné, Erzsi néni most tavasszal ünnepelte 91. születésnapját, amivel Kálócfa legidősebb polgára lett.

Erzsi néni a magas kora ellenére viszonylag jó egészséggel rendelkezik, és olyan vitalitással, amit fiatalok is megirigyelhetnének. Mi sem bizonyítja jobban, hogy kertjét tavasztól az őszi betakarításig maga műveli, ami cserébe hálásan ontja a friss háztáji termést, amiből pedig készülhetnek a saját kezűleg télire eltett finomságok.

Sokáig tartott állatokat, disznókat nevelt, és még nincs egy éve, hogy az utolsó tyúkocska kapirgált a kertjében. Néhány évvel ezelőtt még gombászni is járt a közeli erdőbe.

Megkérdeztük, mi lehet a hosszú aktív élet titka. Ahhoz, hogy megérje az ember ezt a kort, két dolog kell, egészségesen kell élni, a másik pedig a rendszeres imádság a Jóistenhez. Mindig is csak a háztájiban megtermelt tojást, zöldségeket és gyümölcsöt fogyasztotta, ezért ápolja ma is példás gondossággal a konyhakertjét. Illetve fontosnak tartja az aktív életet is, mindig sokat dolgozott, sohasem teltek tétlenül napjai. Mindig akadt egy kis dolog a ház körül, a földeken vagy épp az állatoknál.

Erzsi néni boldog és büszke, hogy a Jóisten ilyen hosszú élettel áldotta meg, és hogy mindenezt családja, két gyermeke, négy unokája és három dédunokája körében ünnepelhette meg még a járványhelyzet kitörése előtt.