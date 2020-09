A 15 éves sorstársi egyesület a pandémia miatt nem ülhet össze a szokott helyen

A minap étteremben, fehér asztal mellett tartották meg ünnepi összejövetelüket a Zalaegerszegért-díjas Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének tagjai. Az idén az örömbe üröm is vegyült.

– Közösségünk régi, szép szokása, hogy együtt köszöntünk fel mindenkit névnapján, kerek születésnapján. Az idei alkalom egy kicsit különleges, mert nagy valószínűség szerint egyúttal ez az idei utolsó klubfoglalkozásunk. Az összejöveteleinknek egyébként készségesen helyet biztosító Keresztury VMK ugyanis szeptember 14-től a pandémiára tekintettel nem fogadja a leginkább veszélyeztetett idősebb korosztályt, s bizony csapatunk korfája erősen belóg az érintett kategóriába – tájékoztatta a tagságot Choma Balázs, az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy emiatt az év hátralévő részére tervezett rendezvényeik – a híres zalaiak sorozatból a Kisfaludi Stróbl Zsigmond munkásságát feldolgozó többmegyés vetélkedő; a novemberi hagyományos egészségnap – halasztást szenvednek.

Mint ahogy elmaradt tavasszal az ajkai sorstársak Fekete István-vetélkedője is, pedig a zalaegerszegi egyesületből két csapat is gőzerővel készült a szellemi összecsapásra. Jövőre már betéve tudják a penzumként kijelölt könyvet – mondták nevetve a versenyzők.

A nyár elején már nagyon unták az otthonlétet, így nem csoda, hogy a veszélyhelyzet feloldása után hamarosan kiruccantak egyet a csácsi arborétumba, hogy élvezhessék végre a természet szépségét és egymás társaságát. Júliusban elbuszoztak Szécsiszigetre, megnézték az Andrássy–Szapáry-kastélyt, a vízimalom-múzeumot, a templomot, pár hét múlva vonatra ültek, és sorstársuk, Kincsesné Laczó Valéria meghívására Csödén töltöttek egy izgalmas napot. A mozgássérültek megyei egyesületével szövetkezve bevették Sümeg várát, augusztus végén a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesület tagságát is bevonva Keszthelyen a Georgikon Majormúzeum és a zsinagóga látnivalóit vették sorra. A megyei sorstársakkal a zalaegerszegi városi önkormányzat biztosította kedvezménnyel élve az AquaCityben is fürdőztek.

A látásfogyatékosok zalaegerszegi kistérségi közössége Zala legrégebbi civil szerveződései közé tartozik, jogelődje 1957-ben alakult, 15 évvel ezelőtt, szeptember 2-án választották az egyesületi formát. A vezetőség mandátuma lejárt, a tisztújító, egyúttal jubileumi közgyűlésen az elnöki posztot kezdetektől betöltő Jelenics Ferenc a korára való tekintettel nem vállalta tovább a megbízatást. A tagság egyhangú szavazással új elnöknek Choma Balázst választotta.

Az új elnökség tagjai: Góczán István, Horváth István, Szommer Mária, Takács Gábor. Póttagok: Balázsy István, Kincsesné Laczó Valéria. A közösség a szervezet alapítása és a 15 évig végzett vezetői munkája elismeréséül Jelenics Ferenc részére az „Egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnöke” címet adományozta.

– Október 14-én szeretnénk elmenni Nagykanizsára a fehér bot nemzetközi napja alkalmával szervezett összejövetelre. Fontos lenne, mert a vakok és látásfogyatékosok számára nélkülözhetetlen új segédeszközöket mutatnak be, amelyekhez már magyar használati utasítást is mellékelnek. A sajnos nem éppen rózsás anyagi helyzetünkre is megoldást kell találnunk. Kaptunk az irodánk mellé egy kisebb helyiséget, ezeket kedvezményes áron bérelhetjük, a piaci áron fizetendő rezsit viszont a tagdíjakból, az adó 1 százalékából idén befolyt nyolcvanezer forintból nem tudjuk kigazdálkodni – osztotta meg gondjaikat lapunkkal Choma Balázs.