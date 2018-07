80 dekás paradicsom Szécsiszigeten

Pöszér Károlyné kertjében termett a képen látható 80 dkg-os paradicsom, amely mellett eltörpülnek az egyik áruházban vásárolt társai.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A nyugdíjas kertész elmondta, hogy 200 négyzetméteres konyhakertjében termeszti a zöldségeket nagy odafigyeléssel, például jégháló is védi a növényeket. A nagyra nőtt paradicsom mellett a többi is szépen fejlődik. Különleges készítménnyel öntözi a növényeket, 38 Celsius fokos vízbe szárított élesztőt kever, az oldatot 6-8 órán át állni hagyja, közben megkeveri. Majd naplemente előtt öntözi meg ezzel a paradicsomok tövét, ám előtte tiszta vízzel is meglocsolja a növényeket. A készítmény megvédi a zöldséget a lisztharmattól és más betegségektől is.