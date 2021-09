75 éves forint történetét bemutató tárlat is várta az érembörze résztvevőit Keszthelyen

A 75 éves forint történetét bemutató tárlat is várta a hagyományos őszi érembörze résztvevőit, látogatóit a Balaton Színházban.

A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének (MÉE) keszthelyi csoportja arra emlékezett a tárlattal, hogy a hiperinflációs évek után 1946 augusztusában megszületett a forint. – Kezdetleges technológia állt csak rendelkezésre – elevenítette fel Farkas István, a MÉE kanizsai és keszthelyi csoportjának titkára -, hiszen a verde gépei romban álltak, vagy Német-, illetve Oroszországban voltak.

A szakembergárda viszont megmaradt, s elkészítette például alumíniumból az úgynevezett hullámos talpú kétforintost, amelynek az anyagát a felrobbantott Mátravidéki Hőerőmű kábeleiből nyerték, illetve forgalomba került rézből a 2, 10, 20 filléres. Érdekesség, hogy valamennyi fémpénz verőtövét a háború során kilőtt harckocsik főtengelyéből állították elő.

A bankók – a zöld 10-es és a kék 100-as – pedig a legkezdetlegesebb ofszettechnikával készültek, és eltérően a későbbi gyakorlattól, amikor nemzetünk nagyjainak arcképével ékesítették a papírpénzeket, az egyikre egy verőmester portréja került, „mert épp ő volt kéznél, hogy a grafikus lerajzolja”, vázolta a körülményeket Farkas István, leszögezve: a hajdani szakemberek becsülettel, gondossággal dolgoztak, a forinttal pedig stabilizálódott az ország.

A sort 1947 és 50 között kiegészítették, megújítva a már meglévő érméket és bankjegyeket is. Megjelentek például az első ezüst ötforintosok, rajta Kossuthtal. Ez is Horváth Endre grafikusművész és bankjegytervező munkája volt, aki korábban a pengővel is dolgozott, majd megteremtette a művészileg is sikeres zöld tízest, kék húszast, barna ötvenest és piros százast.

– Közben emlékérmek is kikerültek a verdéből a gyűjtők örömére – folytatta Farkas István. – Az első sor Budapest nevezetes épületeit mutatta be, majd tisztelegtek mások mellett Semmelweis Ignác munkássága előtt is. A forint történetében a nagy változást a rendszerváltás hozta, amikor teljesen kicserélődött az érme- és bankjegysor, s új címletek, anyagok, technikák jöttek. A 75 év pénzeit három gyűjtő kollekcióiból válogatva mutatták be a keszthelyi börzén.