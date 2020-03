Hatvanezer maszkot rendelt az önkormányzat a zalaegerszegi polgárok számára

Balaicz Zoltán polgármester kedd délután újabb friss a közleményt adott ki a vészhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről közösségi oldalán:

Minden zalaegerszegi lakosnak egészségügyi maszk

Amíg az önkormányzat összeállítja a népességnyilvántartás alapján a címlistát, majd elkezdődik a maszkok steril, higiénikus, ellenőrzött borítékolása, utána héten pedig a posta dolgozói juttatják el őket a postaládákba. Előre is köszönet minden postai dolgozónak! A többi 50 ezer darab ütemezetten érkezik két hét alatt.

Háttérinformáció:

Tegnap úgy döntöttünk, hogy 60 ezer darab orvosi szájmaszkot rendelünk meg a város polgárai számára (egy darab ára 348 Ft + Áfa). Ennek 27 millió forintos pénzügyi fedezete az idei fesztiválokra, rendezvényekre és városrészi programokra szánt 50 millió forintból kialakított járványügyi védekezési keret lesz. Fontos: ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő céljuk az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. A betegek nagy része tünetmentes és úgy is terjeszti a vírust, hogy nem is tud róla. Ha tehát minden zalaegerszegi viselni fogja a maszkokat, akkor jelentősen lehetne csökkenteni a járvány terjedését. A maszkok 100 százalékos pamutból készülnek, sokszor felhasználhatók, 60-80 fokon moshatók (lehetőleg naponta kell mosni őket), centrifugázhatók, szárítógépbe is tehetők, 100-200 fokon vasalhatók.

Maszkok az önkormányzati intézményrendszerben dolgozóknak

Március 27-én, pénteken érkezik egy korábbi, 7200 darabos maszk rendelésünk, amit az önkormányzati intézményrendszerben dolgozók között osztunk szét:

– Bölcsődei dolgozók: 100 darab

– Óvodai dolgozók és gazdasági ellátó dolgozók: 500 darab

– Gondozási Központ valamennyi idősügyi és szociális intézménye: 2000 darab

– Családsegítő és Gyermekjóléti Központ: 300 darab

– Egészségügyi alapellátásban dolgozók (rendelők): 200 darab

– Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati intézmények: 1100 darab

– Önkormányzati cégek (takarítás, szemétszállítás, kegyeleti ágazat, stb.): 3000 darab

Az egészségügyben dolgozók, a polgárőrök, és a helyi idősek ellátásában

Ugyancsak várunk egy további 2500 darabos rendelésünk megérkezésére is az egészségügyben dolgozók, a polgárőrök, és mindazok részére, akik a helyi idősek ellátására indított programunkban vesznek részt. Még nem tudjuk, mikor érkezik meg, amint lesz információ, közölni fogom. Számukra kesztyűket és kézfertőtlenítőket is szerzünk be.

Tegnap este végre sikerült ezer darab FFP2-es egyszer használatos védőmaszkot is rendelni 1,5 millió forintért. A pontos szállítási idejük még nem ismert, elsősorban a háziorvosainkat szeretnénk vele ellátni.

Támogatások, felajánlások fogadása

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000. Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Friss, mai információk:

Fertőzöttek száma:

– A mai adatok szerint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházba eddig 90 személy került be koronavírus fertőzésének gyanújával. Közülük 2 személynek lett pozitív a tesztje. 88 személy esetében a teszt negatív lett (őket influenzával, tüdőgyulladással, szövődményekkel kapcsolatban kezelik).

– A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 46 fő.

Bölcsődék, óvodák:

– A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 6 ilyen gyermek volt.

– A zalaegerszegi óvodák közül a Kosztolányi téri Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 11 ilyen gyermek volt.

– Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 4 fő, az óvodák esetében 57 fő, az iskolák esetében 75 fő vette igénybe. Szociális alapon 288 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Időseket támogató program:

– Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba ma 20 fő kapcsolódott be.

Az eddig meghozott döntések

Döntéseink azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennünket, zalaegerszegieket!

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a vírus terjedését nem lehet a város határain megállítani, mint ahogy a világban sehol sem lehet. Ezért nekünk, zalaegerszegieknek fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Rendkívül nehéz hetek és hónapok várnak ránk, olyan időszak, ami mindannyiunk számára új és szokatlan, hiszen évtizedek óta nem fordult elő még csak hasonló helyzet sem, ezért most minden eddiginél fontosabb az összefogás! A negatív gazdasági következményeket pedig egyelőre még csak becsülni sem tudjuk.

Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret! Tudni kell, hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, vannak, akik enyhe tünetekkel vészelik át, sőt, a világban több tízezren néhány hét alatt már ki is gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve egyéb más betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek ebből a két körből kerültek ki), rájuk fokozottan kell figyelnünk!

Tünetek tapasztalása esetén

Fontos! Ha bármilyen tünetet tapasztalunk magunkon, ami a fertőzéssel összefügghet (légzőszervi tünetek, nehéz légzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, gyomorbántalmak), akkor otthon kell maradni. Nem szabad bemenni koronavírus-fertőzés gyanújával a háziorvosi rendelőbe, vagy kórházba, hanem telefonon kell értesíteni a háziorvost, súlyos esetekben a mentőket.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; +36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu oldalon.

Ahogy azt mi, zalaegerszegiek mindig is tenni szoktuk, felelősségteljes magatartással, egymásra fokozottan odafigyelve, a szabályokat betartva biztos vagyok benne, hogy közösen átvészeljük az előttünk álló időszakot -írja a Facebook-oldalán Balaicz Zoltán.