Felavatták a megújult főutat Nemespátrón, illetve a temetői szakaszon is a napokban fejezték be a munkálatokat.

Győrfy Balázs polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a Belügyminisztérium által kiírt program nyújtotta támogatással újult meg a főutca a faluban.

-A pályázathoz 25 százalék önerőt biztosított önkormányzatunk – mondta. – Mintegy 18 millió forintos beruházásról van szó, melyből mintegy 480 folyóméter hosszban végezték el az útburkolat megújítását 3,8 méter szélességben, illetve az út két oldalán padka is készült.

A közúti közlekedés és a buszforgalom is folyamatos ezen a szakaszon, amit most már jó minőségű úton tehetnek meg az itt élők és a településre érkezők.

Győrfy Balázs arról is tájékoztatott, hogy a temetőben is végeztek útburkolat felújítást 160 m hosszban saját erőből. A további tervek közt szerepel, hogy a többi útszakaszt is felújítják, hiszen – mint a polgármester kiemelte – az önkormányzati testület célja, hogy a belterületi utak legyen rendben, utána pedig lépnek tovább a zártkerti utak fejlesztésére.

A út avatásán részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő is, aki a fejlesztéshez kapcsolódóan elmondta, hogy régóta vártak már a helyiek arra, hogy ez a szakasz megújuljon, de nem ez az egyetlen felújítás a faluban, hiszen idén már átadták egy másik útszakaszt is, mely megvalósításához az önkormányzat is hozzájárult, hogy a helyiek igényeit kielégítsék. Továbbá falubuszt is nyertek az elmúlt időszakban, így több mint 50 millió forintot tudott magáénak Nemespátró, amit fejlesztésekre, vagy az itt élők kényelmét szolgálva tudtak elkölteni. A politikus hangsúlyozta, hogy még a kisebb lélekszámú falvai is tudnak élni azokkal a lehetőségekkel, melyekkel a kormány a vidékfejlesztést támogatja, hogy olyan körülményeket biztosítsanak a kisebb falvakban is, melyek a településhez való ragaszkodást, a lélekmegtartó erőt növelik.