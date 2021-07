Harminchét járművel indultak a Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület országos bajnokságán

Egyéves kényszerszünet után idén újra megszervezi országos bajnokságát a Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület. A második futamot az elmúlt hétvégén tartották Pusztaedericsen.

A kétnapos versenyen 37 járművel vettek részt a technikai sport kedvelői. A versenyzők ezúttal is öt kategóriában indulhattak, és háromszor négy szekció várt rájuk. A főszervező Csokona Norbert szerint ez a létszám kifejezetten jónak számít, a kategóriák száma adott, azon nem változtathatnak az egyes futamok között.

– Pusztaederics az ország egyik legjobb pályája, nagyon nehéz, nagyon technikás, ezért rendszerint igen komoly kihívást jelent a versenyzők számára – magyarázta tovább a főszervező. – Már több mint tíz éve felfedeztük magunknak, de a változatos terepviszonyok miatt még mindig van benne valami új.

A szekciók kijelölése során mindig meg tudunk újulni, ezért is kedveljük annyira. A háttérbázis szintén nagyon jó, a falu közössége összetartó, s az önkormányzat is sokat segít abban, hogy színvonalas, jó versenyeket rendezhessünk. Korábban volt olyan évünk is, amikor mindössze egyetlen versenyt tudtunk tartani, akkor is Pusztaedericsre esett a választásunk, hiszen a versenyzők kifejezetten kedvelik az itteni terepviszonyokat – mondta.

Az idei futam abban is újdonságot hozott, hogy a dunántúli versenyzők mellé az Alföldről is érkeztek off-roadosok. Ők korábban jellemzően sík terepen és mocsárban versenyeztek, a vízmosásokkal teli erdei terep igazi újdonságot kínált számukra. Többen meg is jegyezték közülük, hogy ilyen élményben ritkán van csak részük, kifejezetten élvezték a zalai versenyt.

– Az off-roadnak két szak­ága van, az egyik a triál, ami egy kisebb alapterületű, zárt pályán történő ügyességi verseny, mi ennek vagyunk a szerelmesei – folytatta Csokona Norbert. – A másik a trophy, ami inkább tájékozódásról szól. Ez utóbbi is gyakran zajlik erdei terepen, de jóval hosszabb, általában 30–50, esetenként 70 kilométeres pályán is, aminek a nehezítésére a triálból ismert feladatokat vesznek át. Ezért mondjuk azt, hogy aki a triált megtanulja, annak a trophy már sokkal könnyebben megy – magyarázta.

A helybéli Varga Jeromos mintegy húsz éve triálozik, egy G osztályú Mercedes terepjárót hajt, amit szinte teljesen átalakított. Mint mondta: szükség is van erre, hogy sikeresen vegye fel a versenyt a vetélytársakkal, hiszen nagyon sok múlik az autón. A gumik tapadásán, a jármű mozgásképességén legalább annyi múlik, mint a sofőr tapasztalatán, rátermettségén. Most az időjárás is kedvezett a versenyzőknek, a száraz, kemény talajon kevésbé csúszik meg a jármű, mint amikor eső áztatja az avarral borított vízmosásokat.

Igaz, ilyenkor több a por, de az off-road-versenyzők már hozzászoktak.

– Eddig úgy érzem, jól teljesítettem, de majd az összesítést követően derül ki, hogy mire volt ez elég – jegyezte meg a szombati negyedik szekció után. – A terepet ismerem, hiszen gyakran járok ki ide, de a kapuk kijelölése miatt ugyanannyi az esélyem, mint bármelyik másik versenyzőnek – tette hozzá.

Ezt Csokona Norbert is megerősítette. Mint mondta, a triál lényege az, hogy az adott terepen kitűznek úgynevezett kapukat, s azokon kell a versenyzőknek megadott időkereten belül, a karók érintése nélkül áthaladniuk. Ha az autó érinti, netán kidönti a karókat, vagy a versenyző nem tudja megadott időn belül teljesíteni a pályát, büntetőpontokat kap.

– Sokan beleesnek abba a hibába, hogy túl gyorsan akarják teljesíteni a feladatot – fűzte tovább. – Itt azonban nem a gyorsaság számít, egy jó triálos versenyzőnek meg kell tanulnia lassan vezetni. Érzék is kell hozzá, de az autózás megtanulható. Rengeteget kell vezetni, szükség van a gyakorlatra. Maga a technika annyira talán nem is meghatározó. A G osztályú Mercedesből, a Suzuki Samuraiból vagy a Jimnyből akár még a szériaautó is képes ilyen terepen végigmenni. Én is ilyen alapgéppel versenyzek évek óta, csupán plusz differenciálzár került beépítésre – mondta.

A Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület 2021-es bajnoksága öt fordulóból áll. A pusztaedericsi versenyt augusztusban a Komárom-Esztergom megyei Ácsteszér követi, majd szeptemberben a Somogy megyei Kerekiben gyűlnek össze a technikai sport kedvelői. A záró forduló helyszíne ismét Zala megye lesz, október 16–17-én Tilajon versenyeznek a triálosok.

A bajnokság gálával egybekötött eredményhirdetését pedig a tervek szerint november 27–28-án tartják meg Balatongyörökön.