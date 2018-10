Gazdikereső: Ezek a kutyusok várják szerető új gazdijukat

A Bogáncs Állatmenhely számtalan elhagyott vagy hányatott sorsú ebnek ad új esélyt a boldog életre. Az itt élő állatok mind tele vannak szeretettel és mindennél jobban várják, hogy önfeledten játszhassanak egy hatalmas kertben!

Olivér

A 2011-ben született terrier keverék régi gazdája egy idős ember volt, aki sajnos már meghalt. Ezután Olivér Szentpéterúr utcáit rótta, majd az örökösök kérték a menhelyi elhelyezését.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Rendkívül aktív eb, aki főleg kertes házban érzi jól magát, ahol egy hatalmas udvaron futkározhat. Hajlamos a szökésre, de végtelenül kedves és emberbarát. Gyerekek és idősek mellé is ideális társ. Ha jobban megismernéd, kattints ide!

Lipton

A labrador-németjuhász keverék fiú már nem fiatal, ugyanis 2008-ban látta meg a napvilágot. A menhelyre még 2011-ben került, akkor a gyepmester fogta be. A tündéri kutyus hamar gazdára lelt, ám 2015. szeptemberében visszakerült a Bogáncs Állatmenhelyre. Gazdái azért váltak meg tőle, mert nem tudtak mit kezdeni szökési akcióival.

Ivartalanítása után szerencsére ez változott, nyugodtabb lett. Szökésre még ma is hajlamos, ám csak akkor, ha nem foglalkoznak vele és unatkozik, bár a magas, erős kerítés megakadályozza a csatangolásban. Kevés nála jóindulatúbb eb létezik! Kanokkal és szukákkal is megtalálja a közös hangot, de a cicákkal való kapcsolata nem ismert. Gyerekek és idősebbek is bátran örökbe fogadhatják, kezdő kutyatartók számára is tökéletes választás. Itt tudhatsz meg többet!

Molly

Molly még 2009-ben született, keverék lány kutyus. Befogása előtt a baki hegyen kóborolt borzalmas állapotban. Végtelenül kedves kutya, nagyon bújós és szereti az emberek társaságát. Kezdő kutyatartóknak, gyerekek és idősek mellé is ideális.

Fajtársaival kijön, de ha másik kutya mellé fogadják örökbe, etetésnél el kell különíteni, mivel félti az ételét, sőt a másikét is megeszi vagy verekszik érte.

A kutyusok mindegyike a Bogáncs Állatmenhely lakója, oltva és chipeltetve vannak. Érdeklődni a 0630/424-3579-es telefonszámon tud!