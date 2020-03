Felkészült a MÁV és a Volánbusz is – koronavírus

Magyarországon a nagyobbszabású rendezvények elmaradnak, színházak, mozik zárva tartanak, illetve a sportesemények is zártkapuk mögött zajlanak. Továbbá a tömegközlekedést biztosító szolgáltatók, a MÁV és a Volánbusz is óvintézkedéseket vezetett, vezet be.

MÁV közelménye és működése A MÁV Kommunikációs Igazgatósága közleményében tájékoztatta az utazóközösséget, miszerint február végétől összesen 10 ezer szájmaszkot, 10 ezer flakon kézfertőtlenítő gélt, 200-200 félliteres kézfertőtlenítőt és vírusölő folyékony szappant, valamint kézfertőtlenítő kendőt osztottak ki a nemzetközi járatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók és utaskísérő személyzet részére. Emellett száz érintésmentes lázmérőt is átadtak a nemzetközi járatok jegyvizsgálóinak, valamint a megyeszékhelyek és a főváros nagyobb állomásain, továbbá a személypénztárakban dolgozókat is ellátták fertőtlenítő géllel. A fentiek mellett a vasutasok és főként a nemzetközi vonatokon szolgálatot teljesítő munkavállalók részére részletes tájékoztatót állítottak össze a koronavírusról, annak terjedéséről, a klinikai tünetekről, a megelőzés és a tisztítás, takarítás módjáról és a szájmaszk használatáról, továbbá olyan plakátokat helyeztek ki a kocsikra, amelyeken az alapos, hatékony, kézmosás módját ismertetik ábrákkal, magyar és angol nyelvű feliratokkal. Hozzátették, a vasúttársaság a különböző vírusok és betegségek terjedése ellen naponta többször végeztet tisztítást, amelynek során fertőtleníti a személykocsik ajtónyitóit, kilincseit és fogantyúit, valamint a mosdókat, mellékhelyiségeket. A MÁV a tisztítást eddig is folyamatosan felügyelte, a jelenlegi helyzetben pedig még szigorúbban teszik ezt, és továbbra is figyelemmel követik a koronavírussal kapcsolatos bejelentéseket, fejleményeket, állandó kapcsolatot tartva a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzzsel és az egészségügyi hatósággal – írja a feol.hu a cikkében. Volánbuszok rendelkezései A koronavírus-járványra és a kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel ezen az oldalon tájékoztatjuk utasainkat a Volánbusz Zrt. autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő esetleges változásokról. Az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb információkat a Voláninform Facebook-oldalán is megosztjuk. A buszforgalom esetleges változásairól információ kérhető autóbusz-állomásaink pénztáraiban telefonon vagy személyesen. Társaságunk a hatóságokkal együttműködve, a kormány intézkedéseit és a Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásait követve minden tőle telhetőt megtesz az utasok és a Volánbusz-munkavállalók egészségének megőrzése érdekében. A fertőzés elleni védekezés ugyanakkor mindannyiunk egyéni felelőssége is, ezért arra kérjük utasainkat, hogy minden esetben tartsák be a hatóságok és a népegészségügyi intézmények előírásait. A járvánnyal kapcsolatos további – de az autóbusz-közlekedéshez nem kapcsolódó – információkért, egészségügyi tanácsokért látogassanak el a www.koronavirus.gov.hu oldalra, vagy hívják a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöldszámait: 06 80 277 455; 06 80 277 456 -írja a Volánbusz a közelményében. Fokozottan takarítják a buszokat is A Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatósága elmondta, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, az országos tisztifőorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján soron kívüli higiéniai intézkedéseket vezetett be országszerte utasai és munkavállalói védelmében. Az intézkedések keretében fokozottan takarítják az autóbusz-állomásokat és a járműveket, vírusölő szerrel mossák le a kapaszkodókat, valamint kézfertőtlenítő szerrel látják el a munkahelyi mosdókat és tisztálkodóhelyiségeket. Hozzátették, a bevezetett intézkedésekkel elsődleges céljuk a megelőzés. A fokozott takarításhoz felhasznált eszközök, valamint a kézfertőtlenítők beszerzéséhez szükséges többletforrást vállalatuk a soron kívüli intézkedések ideje alatt folyamatosan biztosítja, utasaiknak pedig azt tanácsolják, hogy a megelőzéssel kapcsolatos állami népegészségügyi tájékoztatásoknak megfelelően járjanak el – található a feol.hu oldalán.