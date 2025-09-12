17 perce
Nincs több mismásolás, jöhet a bírság: így ellenőrzik mostantól a kutakat!
Már megint a kutak! Igen, azok számára, akik megértették a globális időjárás változását és a hazai aszályos nyarak következményeit: a kutak legális használata kiemelten fontos.
Magyarország felszín alatti vízkészletei különösen értékesek, ezért fontos, hogy a hazai kutak létesítése és használata átlátható és szabályos legyen. Ennek érdekében szigorúbb szabályok léptek életbe, elsősorban a rendszerszintű védelem és fenntarthatóság céljából.
Kutak ügye: háttérinformációk
Mint Font Sándor, a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, korábban egy 2019-es interjú (BUSYNESSLAB magazin a SYNLAB Hungary Kft.kiadásában) során elmondta: „A karsztvízréteg áttörése a kutak létrehozásakor egy nagyon kényes kérdés. A nagy aggály az, hogy azt a rendkívül értékes karsztvízbázist, amellyel rendelkezünk, károsíthatjuk- e ily módon. Mivel a karsztvízréteg rendkívül értékes, ezért óvnunk kell mindenféle szennyeződéstől.
Sajnálatos módon, főleg a dombvidéki részeken elképzelhető, hogy akár 100 méter mélységig lefúrtak azért, hogy vizet találjanak, és így elérhették ezt az értékes réteget. Mivel a karsztvíz minden baktériumtól és szennyeződéstől mentes, ha lefúrnak és a felszíni vizeket összekötik ezzel a réteggel, akkor azt is beszennyezhetik. Az Európai Unió finanszírozási feltételei között szerepelt, hogy meg kell adni a hazai fúrt kutak számát, illetve ezek eloszlását is országosan. Mivel a hazai szabályozás meglehetősen bonyolult és a gazdálkodók számára sok esetben átláthatatlan, ezért a bejelentési kötelezettséget többszörös törvényi módosítások során igyekeztünk egyszerűbbé tenni.”
Jól ismerjük, hogy már 2019-ben is komoly viták és bizonytalanság övezte a fúrt kutak engedélyezését. 2024-re végül megszületett a törvény: az új szabályozás szerint minden fúrt kút létesítése szigorúbb keretek közé kerül.
Még 2023-ban elkészült a Vízkészletvédelmi országtérkép, amelyet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei online is megtekinthetővé tettek.
Pont került a vitára: a kutakat be kell jelenteni tavaly óta
2024. január 1. óta minden új fúrt kútra vonatkozóan előzetes bejelentés kötelező az illetékes önkormányzatnál, még a sekély, kerti kutaknál is.
A bejelentést követően a hivatal dönthet:
- Engedélyezi a fúrást,
- elutasítja a kérelmet,
- további engedélyeket kér (pl. vízjogi létesítési engedély).
A be nem jelentett fúrt kutak tulajdonosai pedig komoly bírságra számíthatnak. A bírság miatt mélyen a pénztárcába kell nyúlni: több százezer forintra is rúghat, főleg, ha a kút védett vízbázisokat veszélyeztet.
A díjmentes engedélyeztetés lehetősége már 2024 végén lejárt. Ezután már jelentős bírságot kockáztat az, aki:
- bejelentés nélkül fúr kutat, vagy
- korábban létesített kutat használ engedély nélkül.
A bírság összege több százezer forintra is rúghat, különösen, ha a kút védett vízbázis közelében található.
Jó hír viszont, hogy a régi háztartási kutak mentesülnek: a 2024 előtt létesített, 50 méternél nem mélyebb, háztartási célra használt kutakra nem vonatkozik a fennmaradási engedély kötelezettsége, és bírság sem jár, ha megfelelnek a feltételeknek.
Mikor nem kell vízjogi engedély?
Egyes mezőgazdasági kutak esetében egyszerűsített eljárás keretében létesíthetők, ha a kút mélysége nem haladja meg az 50 métert, kizárólag öntözésre szolgál, és nem érinti az ivóvízbázisokat. Fontos azonban, hogy még ilyenkor is kötelező az önkormányzatnál történő bejelentés!
A kutak bejelentése nem bürokrácia, hanem a vízkészleteink védelme miatt elengedhetetlen. Legyünk tisztában a szabályokkal, és kerüljük el a bírságokat.