Fúrt kutak engedélye

17 perce

Nincs több mismásolás, jöhet a bírság: így ellenőrzik mostantól a kutakat!

Címkék#vízkészlet#kút#Font Sándor#engedély#tulajdonos

Már megint a kutak! Igen, azok számára, akik megértették a globális időjárás változását és a hazai aszályos nyarak következményeit: a kutak legális használata kiemelten fontos.

Keszán-Dopita Tünde

Magyarország felszín alatti vízkészletei különösen értékesek, ezért fontos, hogy a hazai kutak létesítése és használata átlátható és szabályos legyen. Ennek érdekében szigorúbb szabályok léptek életbe, elsősorban a rendszerszintű védelem és fenntarthatóság céljából.

kutak engedélyeztetése Magyarországon
A be nem jelentett fúrt kutak tulajdonosai pedig komoly bírságra számíthatnak. 
Fotó: sndr / Forrás:  Getty Images

Kutak ügye: háttérinformációk

Mint Font Sándor, a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, korábban egy 2019-es interjú (BUSYNESSLAB magazin a SYNLAB Hungary Kft.kiadásában) során elmondta: „A karsztvízréteg áttörése a kutak létrehozásakor egy nagyon kényes kérdés. A nagy aggály az, hogy azt a rendkívül értékes karsztvízbázist, amellyel rendelkezünk, károsíthatjuk- e ily módon. Mivel a karsztvízréteg rendkívül értékes, ezért óvnunk kell mindenféle szennyeződéstől.

Sajnálatos módon, főleg a dombvidéki részeken elképzelhető, hogy akár 100 méter mélységig lefúrtak azért, hogy vizet találjanak, és így elérhették ezt az értékes réteget. Mivel a karsztvíz minden baktériumtól és szennyeződéstől mentes, ha lefúrnak és a felszíni vizeket összekötik ezzel a réteggel, akkor azt is beszennyezhetik. Az Európai Unió finanszírozási feltételei között szerepelt, hogy meg kell adni a hazai fúrt kutak számát, illetve ezek eloszlását is országosan. Mivel a hazai szabályozás meglehetősen bonyolult és a gazdálkodók számára sok esetben átláthatatlan, ezért a bejelentési kötelezettséget többszörös törvényi módosítások során igyekeztünk egyszerűbbé tenni.”

Jól ismerjük, hogy már 2019-ben is komoly viták és bizonytalanság övezte a fúrt kutak engedélyezését. 2024-re végül megszületett a törvény: az új szabályozás szerint minden fúrt kút létesítése szigorúbb keretek közé kerül. 

Még 2023-ban elkészült a Vízkészletvédelmi országtérkép, amelyet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei online is megtekinthetővé tettek.

Pont került a vitára: a kutakat be kell jelenteni tavaly óta

2024. január 1. óta minden új fúrt kútra vonatkozóan előzetes bejelentés kötelező az illetékes önkormányzatnál, még a sekély, kerti kutaknál is.

A bejelentést követően a hivatal dönthet:

  1. Engedélyezi a fúrást,
  2. elutasítja a kérelmet,
  3. további engedélyeket kér (pl. vízjogi létesítési engedély).
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által készített ábra a kutak engedélyeztetéséről.
Forrás: NAK

A be nem jelentett fúrt kutak tulajdonosai pedig komoly bírságra számíthatnak. A bírság miatt mélyen a pénztárcába kell nyúlni: több százezer forintra is rúghat, főleg, ha a kút védett vízbázisokat veszélyeztet.

A díjmentes engedélyeztetés lehetősége már 2024 végén lejárt. Ezután már jelentős bírságot kockáztat az, aki:

  • bejelentés nélkül fúr kutat, vagy
  • korábban létesített kutat használ engedély nélkül.

A bírság összege több százezer forintra is rúghat, különösen, ha a kút védett vízbázis közelében található.

Jó hír viszont, hogy a régi háztartási kutak mentesülnek: a 2024 előtt létesített, 50 méternél nem mélyebb, háztartási célra használt kutakra nem vonatkozik a fennmaradási engedély kötelezettsége, és bírság sem jár, ha megfelelnek a feltételeknek.

Mikor nem kell vízjogi engedély?

Egyes mezőgazdasági kutak esetében egyszerűsített eljárás keretében létesíthetők, ha a kút mélysége nem haladja meg az 50 métert, kizárólag öntözésre szolgál, és nem érinti az ivóvízbázisokat. Fontos azonban, hogy még ilyenkor is kötelező az önkormányzatnál történő bejelentés!

A kutak bejelentése nem bürokrácia, hanem a vízkészleteink védelme miatt elengedhetetlen. Legyünk tisztában a szabályokkal, és kerüljük el a bírságokat.

 

