Nincs több mismásolás, jöhet a bírság: így ellenőrzik mostantól a kutakat!

Magyarország felszín alatti vízkészletei különösen értékesek, ezért fontos, hogy a hazai kutak létesítése és használata átlátható és szabályos legyen. Ennek érdekében szigorúbb szabályok léptek életbe, elsősorban a rendszerszintű védelem és fenntarthatóság céljából.

A be nem jelentett fúrt kutak tulajdonosai pedig komoly bírságra számíthatnak.

Fotó: sndr / Forrás: Getty Images

Kutak ügye: háttérinformációk

Mint Font Sándor, a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, korábban egy 2019-es interjú (BUSYNESSLAB magazin a SYNLAB Hungary Kft.kiadásában) során elmondta: „A karsztvízréteg áttörése a kutak létrehozásakor egy nagyon kényes kérdés. A nagy aggály az, hogy azt a rendkívül értékes karsztvízbázist, amellyel rendelkezünk, károsíthatjuk- e ily módon. Mivel a karsztvízréteg rendkívül értékes, ezért óvnunk kell mindenféle szennyeződéstől.

Sajnálatos módon, főleg a dombvidéki részeken elképzelhető, hogy akár 100 méter mélységig lefúrtak azért, hogy vizet találjanak, és így elérhették ezt az értékes réteget. Mivel a karsztvíz minden baktériumtól és szennyeződéstől mentes, ha lefúrnak és a felszíni vizeket összekötik ezzel a réteggel, akkor azt is beszennyezhetik. Az Európai Unió finanszírozási feltételei között szerepelt, hogy meg kell adni a hazai fúrt kutak számát, illetve ezek eloszlását is országosan. Mivel a hazai szabályozás meglehetősen bonyolult és a gazdálkodók számára sok esetben átláthatatlan, ezért a bejelentési kötelezettséget többszörös törvényi módosítások során igyekeztünk egyszerűbbé tenni.”

Jól ismerjük, hogy már 2019-ben is komoly viták és bizonytalanság övezte a fúrt kutak engedélyezését. 2024-re végül megszületett a törvény: az új szabályozás szerint minden fúrt kút létesítése szigorúbb keretek közé kerül.

Még 2023-ban elkészült a Vízkészletvédelmi országtérkép, amelyet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei online is megtekinthetővé tettek.

Pont került a vitára: a kutakat be kell jelenteni tavaly óta

2024. január 1. óta minden új fúrt kútra vonatkozóan előzetes bejelentés kötelező az illetékes önkormányzatnál, még a sekély, kerti kutaknál is.

A bejelentést követően a hivatal dönthet: