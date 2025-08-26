1 órája
Hogyan találja meg a drogot egy keresőkutya? – A kiképzés kulisszatitkai
Egy évvel ezelőtt még menhelyen várt gazdára, ma pedig már a büntetés-végrehajtás megbecsült tagja Demóna, a belga juhászkutya. A fiatal eb sikeres vizsgát tett, és immár kábítószer-kereső kutyaként segíti a Váci Fegyház és Börtön munkáját.
A fiatal malinois márciusban kezdte meg kiképzését a Váci Fegyház és Börtön állományában, hogy kábítószer-kereső kutya válhasson belőle – és a napokban sikeres vizsgával, kiemelkedő eredménnyel zárta alaptanfolyamát. – írja közleményében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.
Demóna kedvenc labdája és a drogok
A négy és fél hónapos, intenzív képzés a baracskai Roboz tanyán található kiképző bázison zajlott Bagdi Zoltán bv. törzszászlós vezetésével. Demóna rövid idő alatt megtanulta a hat leggyakoribb kábítószer szagát, felismerésük pedig mostantól az egyik legfontosabb feladata lesz a mindennapokban. A tanítás játékosan, a kutya kedvenc labdájával indult: először a játékot kellett megkeresnie, majd a labda mellé helyezett szaganyagot is azonosította. Végül már kizárólag a kábítószer szagát jelezte, így sajátítva el a keresés alapjait.
Hogyan észleli a drogot egy kábítószer-kereső kutya?
A kábítószer-kereső kutyákat valójában nem maguk a drogok érdeklik. Számukra minden a játékról szól: a kiképzésük során kedvenc játékukat – például egy labdát – társítják a kábítószer szagával. Így a kutya természetes vadászösztönére építve keresi meg újra és újra azt a szagot, amelyet a tréning során megtanult.
A megfelelően gondozott és jól kiképzett kábítószer-kereső kutyák rendkívül hűségesek, szoros kapcsolatot alakítanak ki vezetőikkel. Engedelmesek, könnyen reagálnak a parancsokra, és még a legstresszesebb környezetben is képesek hatékonyan dolgozni. Egy kábítószer-kereső kutya rövid idő alatt képes átvizsgálni egy egész területet. Amit egy rendőrnek sokszoros időbe telne átkutatni – ráadásul gyakran eredménytelenül, ha a tiltott szert ügyesen rejtették el –, azt a kutya szaglása pillanatok alatt felfedezi.
A munka Demónának igazából játék, a siker mégis komoly
A kiképzés során Demónát fokozatosan szoktatták a különféle helyszínekhez – zárkákhoz, intézeti folyosókhoz, járművekhez és idegen környezethez. Kitartó munkája és játékossága látványos sikert hozott: a vizsgán a csomagok, zárkák, gépjárművek és területek átvizsgálása mellett engedelmességi feladatokat is tökéletesen teljesített.
Molnár Zsanett bv. törzsőrmester, a kutya vezetője szerint Demóna minden helyzetben hatalmas lelkesedéssel dolgozik. „Számára a munka játék és kihívás egyszerre, ez adja a motivációját a kitartó munkához”, fogalmazott.
Demóna mostantól élesben is részt vesz a szolgálati feladatokban, és további speciális képzések várnak rá. Története példát mutat: a menhelyről érkező, megfelelően képzett kutyák értékes társai lehetnek a rendvédelmi szerveknek.