Hogyan találja meg a drogot egy keresőkutya? – A kiképzés kulisszatitkai

A fiatal malinois márciusban kezdte meg kiképzését a Váci Fegyház és Börtön állományában, hogy kábítószer-kereső kutya válhasson belőle – és a napokban sikeres vizsgával, kiemelkedő eredménnyel zárta alaptanfolyamát. – írja közleményében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Demóna, a kábítószer-kereső kutya rövid idő alatt megtanulta a hat leggyakoribb kábítószer szagát.

Fotó: BvOP / Forrás: BvOP

Demóna kedvenc labdája és a drogok

A négy és fél hónapos, intenzív képzés a baracskai Roboz tanyán található kiképző bázison zajlott Bagdi Zoltán bv. törzszászlós vezetésével. Demóna rövid idő alatt megtanulta a hat leggyakoribb kábítószer szagát, felismerésük pedig mostantól az egyik legfontosabb feladata lesz a mindennapokban. A tanítás játékosan, a kutya kedvenc labdájával indult: először a játékot kellett megkeresnie, majd a labda mellé helyezett szaganyagot is azonosította. Végül már kizárólag a kábítószer szagát jelezte, így sajátítva el a keresés alapjait.

Hogyan észleli a drogot egy kábítószer-kereső kutya?

A kábítószer-kereső kutyákat valójában nem maguk a drogok érdeklik. Számukra minden a játékról szól: a kiképzésük során kedvenc játékukat – például egy labdát – társítják a kábítószer szagával. Így a kutya természetes vadászösztönére építve keresi meg újra és újra azt a szagot, amelyet a tréning során megtanult.

Fotó: BvOP / Forrás: BvOP

A megfelelően gondozott és jól kiképzett kábítószer-kereső kutyák rendkívül hűségesek, szoros kapcsolatot alakítanak ki vezetőikkel. Engedelmesek, könnyen reagálnak a parancsokra, és még a legstresszesebb környezetben is képesek hatékonyan dolgozni. Egy kábítószer-kereső kutya rövid idő alatt képes átvizsgálni egy egész területet. Amit egy rendőrnek sokszoros időbe telne átkutatni – ráadásul gyakran eredménytelenül, ha a tiltott szert ügyesen rejtették el –, azt a kutya szaglása pillanatok alatt felfedezi.

A munka Demónának igazából játék, a siker mégis komoly

A kiképzés során Demónát fokozatosan szoktatták a különféle helyszínekhez – zárkákhoz, intézeti folyosókhoz, járművekhez és idegen környezethez. Kitartó munkája és játékossága látványos sikert hozott: a vizsgán a csomagok, zárkák, gépjárművek és területek átvizsgálása mellett engedelmességi feladatokat is tökéletesen teljesített.