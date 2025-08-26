augusztus 26., kedd

Profizmus, négy lábon

2 órája

Hogyan találja meg a drogot egy keresőkutya? – A kiképzés kulisszatitkai

Egy évvel ezelőtt még menhelyen várt gazdára, ma pedig már a büntetés-végrehajtás megbecsült tagja Demóna, a belga juhászkutya. A fiatal eb sikeres vizsgát tett, és immár kábítószer-kereső kutyaként segíti a Váci Fegyház és Börtön munkáját.

Keszán-Dopita Tünde

A fiatal malinois márciusban kezdte meg kiképzését a Váci Fegyház és Börtön állományában, hogy kábítószer-kereső kutya válhasson belőle – és a napokban sikeres vizsgával, kiemelkedő eredménnyel zárta alaptanfolyamát. – írja közleményében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. 

Demóna a kábítószer-kereső kutya
Demóna, a kábítószer-kereső kutya rövid idő alatt megtanulta a hat leggyakoribb kábítószer szagát.
Fotó: BvOP / Forrás: BvOP 

Demóna kedvenc labdája és a drogok

A négy és fél hónapos, intenzív képzés a baracskai Roboz tanyán található kiképző bázison zajlott Bagdi Zoltán bv. törzszászlós vezetésével. Demóna rövid idő alatt megtanulta a hat leggyakoribb kábítószer szagát, felismerésük pedig mostantól az egyik legfontosabb feladata lesz a mindennapokban. A tanítás játékosan, a kutya kedvenc labdájával indult: először a játékot kellett megkeresnie, majd a labda mellé helyezett szaganyagot is azonosította. Végül már kizárólag a kábítószer szagát jelezte, így sajátítva el a keresés alapjait.

Hogyan észleli a drogot egy kábítószer-kereső kutya?

A kábítószer-kereső kutyákat valójában nem maguk a drogok érdeklik. Számukra minden a játékról szól: a kiképzésük során kedvenc játékukat – például egy labdát – társítják a kábítószer szagával. Így a kutya természetes vadászösztönére építve keresi meg újra és újra azt a szagot, amelyet a tréning során megtanult.

Demóna a kábítószer-kereső kutya kedvenc labdájával
A tanítás játékosan, a kutya kedvenc labdájával indult: először a játékot kellett megkeresnie, majd a labda mellé helyezett szaganyagot is azonosította. 
Fotó: BvOP / Forrás: BvOP

A megfelelően gondozott és jól kiképzett kábítószer-kereső kutyák rendkívül hűségesek, szoros kapcsolatot alakítanak ki vezetőikkel. Engedelmesek, könnyen reagálnak a parancsokra, és még a legstresszesebb környezetben is képesek hatékonyan dolgozni. Egy kábítószer-kereső kutya rövid idő alatt képes átvizsgálni egy egész területet. Amit egy rendőrnek sokszoros időbe telne átkutatni – ráadásul gyakran eredménytelenül, ha a tiltott szert ügyesen rejtették el –, azt a kutya szaglása pillanatok alatt felfedezi.

A munka Demónának igazából játék, a siker mégis komoly 

A kiképzés során Demónát fokozatosan szoktatták a különféle helyszínekhez – zárkákhoz, intézeti folyosókhoz, járművekhez és idegen környezethez. Kitartó munkája és játékossága látványos sikert hozott: a vizsgán a csomagok, zárkák, gépjárművek és területek átvizsgálása mellett engedelmességi feladatokat is tökéletesen teljesített.

Játék és munka a kábítószer-kereső kutyák élete
Számára a munka játék és kihívás egyszerre, ez adja a motivációját a kitartó munkához
Fotó: BvOP / Forrás: BVOP

Molnár Zsanett bv. törzsőrmester, a kutya vezetője szerint Demóna minden helyzetben hatalmas lelkesedéssel dolgozik. „Számára a munka játék és kihívás egyszerre, ez adja a motivációját a kitartó munkához”, fogalmazott.

Demóna mostantól élesben is részt vesz a szolgálati feladatokban, és további speciális képzések várnak rá. Története példát mutat: a menhelyről érkező, megfelelően képzett kutyák értékes társai lehetnek a rendvédelmi szerveknek.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
