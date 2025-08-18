Egészség drágán? Nem mindig – itt a lista az ingyenes vizsgálatokról

A TAJ-számmal rendelkező páciensek esetében a háziorvos számos, a NEAK által támogatott, ingyenes vizsgálat közül választhat, és indokolt esetben térítésmentesen rendelheti azokat. Magyarországon a szűrővizsgálatok rendjét az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet szabályozza, amely a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokat írja elő.

"Többen kérnek ingyenes laborvizsgálatot, de például képalkotó, nőgyógyászati vagy vastagbél-szűrésekre jóval kisebb az érdeklődés."

Van, ami ingyenes – mégis alig élünk vele



A vizsgálatokkal kapcsolatban minden esetben érdemes előzetesen konzultálni a háziorvossal, aki a páciens egészségi állapota alapján tudja a leghelyesebb javaslatokat tenni. Az NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ), kérésünkre pontos információkkal szolgált az ingyenes lakossági szűrővizsgálatokról.

Laborvizsgálatok: Az általános szűrővizsgálatok közé tartoznak pl. a laborvizsgálatok, amit természetesen előtte minden esetben a háziorvossal kell egyeztetni. Vércukor (labor): Elhízás, családi cukorbetegség előfordulása vagy korábbi terhességi diabétesz esetén a háziorvostól kérhető ingyenes vizsgálat a hosszú távú vércukorszint átlag (HbA₁c) meghatározására. Szemészet (bizonyos vizsgálat): A már diagnosztizált cukorbetegek évente ingyenesen vehetnek részt szemészeti fundus-vizsgálaton, amely a retinopátia, vagyis a cukorbetegség okozta szembetegség korai jeleinek kiszűrésére szolgál. Fogászati szűrés: Évente egyszer ingyenesen elérhető, amely során a fogorvos ellenőrzi a szájüreg egészségét, és szükség esetén kezeléseket javasol. Nőgyógyászati szűrés: A méhnyakszűrés (citológiai vizsgálat) elérhető, különösen, ha a páciens nem esett át ilyen vizsgálaton az elmúlt három évben. Tüdőszűrés: Minden 40 év feletti személy évente egyszer térítésmentesen röntgen-tüdőszűrésen vesz részt, akár beutaló nélkül is. Kivétel a munkaalkalmasság céljából elvégzett tüdőszűrés, amit foglakozás egészségügyi szolgáltató ír elő. Mammográfia: 45–65 év közötti nők számára kétévente ingyenes emlőszűrés, amely során a mellrák korai jeleit keresik. Méhnyakszűrés: 25 és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot követően háromévenként méhnyakszűrés, különös figyelemmel a méhnyakelváltozások sejtvizsgálatára (citológia), Vastagbélszűrés: 50–70 év közötti személyek számára kétévente ingyenes széklet okkult vérvizsgálat, amely a vastagbélrák korai jeleit keresni. PSA-vizsgálat: 50 éves kortól javasolt a prosztatarák korai felismerésére szolgáló PSA-vérvizsgálat. Indokolt esetben a háziorvos 45 éves kortól is elrendelheti ingyenesen.

Hiába hívják az embereket, kevesen mennek el



A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kéri, és egyben biztatja azokat, akik személyes Meghívólevelet kapnak (emlő-, méhnyak-, vagy vastagbélszűrésre), hogy éljenek a felkínált ingyenes szűrés lehetőségével.