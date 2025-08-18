augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hová forduljunk?

2 órája

Egészség drágán? Nem mindig – itt a lista az ingyenes vizsgálatokról

Címkék#évente#páciens#háziorvos

Sokan bizonytalanok azzal kapcsolatban, ha a saját egészségük védelme érdekében szűrővizsgálatokra szeretnének menni, hova forduljanak? Nem mindig a magánegészségügyi szolgáltatás választása a megoldás, ingyenes lehetőségeink is vannak! Mutatunk legalább többféle szűrővizsgálatot, amiket évente vagy meghatározott időszakonként kérhetünk a háziorvostól.

Keszán-Dopita Tünde

A TAJ-számmal rendelkező páciensek esetében a háziorvos számos, a NEAK által támogatott, ingyenes vizsgálat közül választhat, és indokolt esetben térítésmentesen rendelheti azokat. Magyarországon a szűrővizsgálatok rendjét az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet szabályozza, amely a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokat írja elő.

ingyenes szűrővizsgálat
"Többen kérnek ingyenes laborvizsgálatot, de például képalkotó, nőgyógyászati vagy vastagbél-szűrésekre jóval kisebb az érdeklődés."
Fotó: StefaNikolic / Forrás: Getty images

Van, ami ingyenes – mégis alig élünk vele 


A vizsgálatokkal kapcsolatban minden esetben érdemes előzetesen konzultálni a háziorvossal, aki a páciens egészségi állapota alapján tudja a leghelyesebb javaslatokat tenni. Az NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ), kérésünkre pontos információkkal szolgált az ingyenes lakossági szűrővizsgálatokról.

  1. Laborvizsgálatok: Az általános szűrővizsgálatok közé tartoznak pl. a laborvizsgálatok, amit természetesen előtte minden esetben a háziorvossal kell egyeztetni.
  2. Vércukor (labor): Elhízás, családi cukorbetegség előfordulása vagy korábbi terhességi diabétesz esetén a háziorvostól kérhető ingyenes vizsgálat a hosszú távú vércukorszint átlag (HbA₁c) meghatározására. 
  3. Szemészet (bizonyos vizsgálat): A már diagnosztizált cukorbetegek évente ingyenesen vehetnek részt szemészeti fundus-vizsgálaton, amely a retinopátia, vagyis a cukorbetegség okozta szembetegség korai jeleinek kiszűrésére szolgál. 
  4. Fogászati szűrés: Évente egyszer ingyenesen elérhető, amely során a fogorvos ellenőrzi a szájüreg egészségét, és szükség esetén kezeléseket javasol.
  5. Nőgyógyászati szűrés: A méhnyakszűrés (citológiai vizsgálat) elérhető, különösen, ha a páciens nem esett át ilyen vizsgálaton az elmúlt három évben.
  6. Tüdőszűrés: Minden 40 év feletti személy évente egyszer térítésmentesen röntgen-tüdőszűrésen vesz részt, akár beutaló nélkül is. Kivétel a munkaalkalmasság céljából elvégzett tüdőszűrés, amit foglakozás egészségügyi szolgáltató ír elő.
  7. Mammográfia: 45–65 év közötti nők számára kétévente ingyenes emlőszűrés, amely során a mellrák korai jeleit keresik. 
  8. Méhnyakszűrés: 25 és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot követően háromévenként méhnyakszűrés, különös figyelemmel a méhnyakelváltozások sejtvizsgálatára (citológia),
  9. Vastagbélszűrés: 50–70 év közötti személyek számára kétévente ingyenes széklet okkult vérvizsgálat, amely a vastagbélrák korai jeleit keresni. 
  10. PSA-vizsgálat: 50 éves kortól javasolt a prosztatarák korai felismerésére szolgáló PSA-vérvizsgálat. Indokolt esetben a háziorvos 45 éves kortól is elrendelheti ingyenesen.

 

Hiába hívják az embereket, kevesen mennek el


A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kéri, és egyben biztatja azokat, akik személyes Meghívólevelet kapnak (emlő-, méhnyak-, vagy vastagbélszűrésre), hogy éljenek a felkínált ingyenes szűrés lehetőségével.

Jó tudni: A szűrővizsgálatok igénybevételéhez érvényes TAJ-szám szükséges, és bizonyos esetekben háziorvosi beutaló is szükséges lehet. A szűrések célja a betegségek korai felismerése és megelőzése, ezért érdemes élni ezekkel a lehetőségekkel.

 

A legtöbben tisztában vannak a szűrővizsgálatok jelentőségével, mégis kevés beteg jön el pusztán azzal a szándékkal, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel – fogalmaz Dr. Orbán Zoltán zalaegerszegi háziorvos és sport-szakorvos. – Többen kérnek laborvizsgálatot, de például képalkotó, nőgyógyászati vagy vastagbél-szűrésekre jóval kisebb az érdeklődés. Nagy hiányosság, hogy bár az emberek tudják: adott számukra a lehetőség, mégsem mennek el – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy társadalmi szinten is javítani kell az egészségtudatosságon.


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu