A felhívásra 20 diák küldte be fogalmazását, volt, aki kerítést kért a ház köré, mert csak úgy kaphat kiskutyát, de akadt olyan kisgyermek is, aki a testvéreinek szeretett volna kedvezni és nekik kért különféle ajándékokat - mesélte Mészáros Adrienn, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője, aki elárulta: végül, az iskolák ajánlásával tíz tehetséges, szorgalmas kisdiákot választottak ki, és a gyerekek álomajándékainak megvásárlásához helyi vállalkozásokat, cégeket is bevontak, melyek szívesen vállalták egy-egy kisdiák megörvendeztetését.

Szerdán már az ajándékok átadására került sor a HSMK-ban, ahol mind a gyerekek, mind pedig az ajándékokat adományozó vállalkozók jelen voltak. Az ünnepségen Balogh László polgármester is részt vett, aki úgy fogalmazott: jó látni, hogy vannak a városban olyan vállalkozók, akikre lehet számítani, ha egy jó ügyet kell szolgálni.