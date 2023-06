Nálunk nem számít, hogy nő, vagy férfi vagy, pályakezdőként jelentkezel, vagy szakmai múlttal a hátad mögött! Sőt, az sem mérvadó, hogy megvan-e a szakmád a CNC gépkezelő munkakörhöz.

De akkor mi számít? Teheted fel magadban jogosan a kérdést.

Legyen MŰSZAKI BEÁLLÍTOTTSÁGOD, tudj azonosulni a CSALÁDIAS spiller életérzéssel, bírd a HÁROM MŰSZAKOS munkarendet.

Ezen felül természetesen értékeljük, ha van gyakorlatod, vagy ismersz olyat, aki látott már ilyet.

Hogy mi a feladata egy CNC gépkezelőnek?

CNC gépek működtetése, azokon való gyártás

· Mérés

· Ellenőrzés

· Beavatkozások szükségességének jelzése

· Kisebb beavatkozások, korrekciók végrehajtása

Hangsúlyozom, hogy nem kell, hogy profi legyél, egyszerűen csak akard megtanulni és jól alkalmazni a forgácsolás tanait.Mi segítünk Neked, készen állunk arra, hogy kezedet fogva, egy igazi CNC-s szakembert faragjunk belőled.

Ugye, hogy ez egy vissza nem térő alkalom?

Ha csatlakozol hozzánk, akkor lehetőséged lesz részt venni többek között szenzor alkatrészek, futómű- és fékalkatrészek, biztonságtechnikai alkatrészek, gyártásában.

Ugye milyen menő lenne, ha a hétköznapi életben egy csomó dologra rá tudnál mutatni, hogy annak az alkatrészeinek előállításában Te is részt vettél, nélküled most nem üzemelhetne? Szinte egy forgácsoló IRON MAN lehetnél, vagy IRON LADY!

Tehát, hogy ha….

…ott motoszkál benned a tett- és tanulási vágy,

… érdekel a színesfémek, rozsdamentes és saválló anyagok megmunkálása,

…szeretnéd, hogy jutalmazzák a teljesítményed,

…közvetlen kapcsolatra vágysz a vezetőiddel,

…meg akarod adni magadnak a lehetőséget, hogy a teherbírásoddal bármikor plusz pénzre tehess szert, hogyha jön egy nem várt kiadásod,

…ki vagy éhezve arra, hogy értékelje valaki a lojalitásod,

…akkor Neked a Spiller 2000 Kft. csapatában van a helyed!

Hogy ezen felül még mit biztosítunk számodra?

Béren kívüli juttatásokat

Tanulási és fejlődési lehetőséget

Mentor programot a sikeres beilleszkedésedért

Üdvözlő mappát, melyben minden fontos információt megtalálsz a kezdéshez

Családi programokat, közös ünnepléseket, versenyeket

Most ráncolod a szemed és azt hiszed csak kábítalak mi? De van egy jó hírem, hogy ez nem csalás, nem ámítás, hiszen cégünk egyik fő alapelve a családias hangulat megteremtése a cégen belül. Tehát, ha van gyermeked, ő is jól jár azzal, ha nálunk dolgozol.

Ha nem hiszed járj utána, tekints be családi rendezvényeinkre Facebook oldalunkon.

KÉSZEN ÁLLSZ arra, hogy egy innovatív és fejlődési lehetőségekkel teli munkahelyen dolgozz?

Több, mint 30 éve foglalkozunk forgácsolt alkatrészek gyártásával. Cégünk az új technológiákkal együtt folyamatosan változik, fejlődik. Több, mint 500 féle alkatrészt gyártunk, többségében rozsdamentes anyagokból, de nem riadunk vissza speciális alapanyagok, illetve a réz és alumínium ötvözetek megmunkálásától sem.

Láthatod, biztos lábakon álló cég vagyunk, aki most lehetőséget kínál arra, hogy Te is csatlakozz a Spillerhez.

Kell még ennél több? KÜLDD EL jelentkezésedet MOST [email protected]

Ha kíváncsi vagy arra, hogy mit mondanak rólunk munkavállalóink, akkor most figyelj jól, megosztunk veled pár véleményt:

“Amit szeretek a cégben, az az, hogy családias hangulatú, emberi léptékű. Mindenki ismeri egymást, a létszámból adódóan nem vesznek el az egyének. A vezetők meghallgatják a beosztottakat és az esetleges problémákra igyekeznek együtt és rugalmasan megoldást találni. Ami fontos még számomra 3 gyermekes édesanyaként, hogy a munkámat össze lehet egyeztetni a családi életemmel, általában lehet úgy alakítani a dolgokat, hogy mindkét szerepben helyt tudjak állni.”

Beszerzési munkatárs

“Nagyon pozitív számomra, hogy családbarát a cég. Bármiféle problémám akadt a 2 és fél év alatt, mindig találtunk megoldást arra, hogy az óráim meglegyenek, ne kelljen Táppénzre mennem. El tudtam végezni a munkámat határidőre, de a kislányommal is otthon tudtam lenni, ha beteg volt. Nagyon segítőkészek a munkatársaim, bármilyen kérdésem van az alkatrészekkel kapcsolatban, bizalommal fordulhatok hozzájuk. A nehezebb alkatrészeket/ládákat megemelik helyettem, odahozzák a munkaterületre.

Fémcsiszoló szakmunkás

Nyugdíjas vagyok, 74 éves, de így is teljesértékű munkatársnak tekintenek. Kérésemet tiszteletben tartották, nem kell nehezeket emelnem, odafigyelnem erőnléti állapotomra. Tetszik, hogy András, a tulajdonos is ugyanott ebédel, ahol mi, leül közénk. Ha gondom van ő is és a munkatársaim felé is bizalommal fordulhatok. Családbarát környezetben dolgozunk, együtt üljük meg az ünnepeket. Elégedett vagyok a fizetésemmel, igyekszik a cég jó munkakörülményeket biztosítani.

Segéd- és betanított munkás

