"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KELE LÁSZLÓ életének 62. évében örökre megpihent. Temetése 2019. június 7-én, pénteken a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz 16 órakor a rigyáci temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PETŐ ISTVÁN életének 87. évében örökre megpihent. Temetése 2019. június 7-én (pénteken) 12 órakor lesz a zalaegerszegi Új temetőben. Gyászmise aznap reggel 8.00 órakor a kertvárosi templom kápolnájában. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

"Váratlanul ért a halál, búcsú nélkül mentél el, aludd békés örök álmod, soha nem felejtünk el." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BORSOS GYÖRGY csömödéri lakos 88 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. június 7-én, pénteken 12.30-kor lesz a kányavári temetőben, előtte 11.45-kor gyászmise a helyi kultúrházban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló felesége és rokonai.

"Fáradt, beteg teste megpihenni tért, Küzdelmes volt az út, mely most véget ért." Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyám, anyósom, nagymamánk, dédmamám, testvérem KEPE ISTVÁNNÉ szül. Ábrahám Magdolna életének 86. évében örökre megpihent. Temetése 2019. június 7-én, pénteken 14.00 órakor lesz a csonkahegyháti temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TAKÁCS SÁNDOR 71 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 7-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Kérésére egy szál virággal búcsúzzanak tőle. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS PÁL 93 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 7-én, pénteken 14 órakor lesz a lenti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a Lenti Kolping Otthon dolgozóinak kitartó gondoskodását és szeretetét. Gyászoló család

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÖJTI GYÖRGY volt pusztamagyaródi lakos életének 84. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. június 7-én, pénteken 15 órakor lesz a söjtöri nagy temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló család

"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÁRADI TIBOR életének 57. évében tragikus körülmények között elhunyt. Temetése 2019. június 8-án, szombaton 12 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 11 órakor gyászmise a Sugár úti plébániatemplomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk PAPP SÁNDORNÉ szül. Péter Mária életének 84. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2019. június 7-én 14.30-kor veszünk végső búcsút a keszthelyi Új köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KATONA FERENC életének 66. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. június 7-én, pénteken 16 órakor lesz a zalaszentgróti temetőben. A gyászoló család.

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Fájó szívvel emlékezünk TÓTH LAJOS halálának 1. és fia, LAJOS halálának 6. évfordulóján. Szerető családjuk

"Csendesen alszik, megpihent végleg, Angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, Emléke szívünkben otthont talál." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk VIOLA JÓZSEFNÉ szül. Péntek Irén életének 83. évében csendben megpihent. Temetése 2019. június 6-án, csütörtökön 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise előtte 12 órakor a kórházkápolnában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

"Igaz, hogy most ti, engem temettek. Én azért most is itt vagyok veletek! Nem látom síró szemeitek, hulló könnyeitek. Higgyétek el, nekem sem könnyebb! Nem láthatom csillogó szemetek, Mint mikor még itt voltam veletek. Nem érezhetem kezetek melegét, Mint beteg ágyamnál, mikor még, Foghattuk egymás kezét." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamám, anyósunk ÖZV. FODOR LÁSZLÓNÉ szül. Grencsó Aranka szerető szíve örökre megpihent. Temetése 2019. június 6-án, csütörtökön 9 órakor lesz a zalaegerszegi Új temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Külön köszönet a Gasparich úti Idősek Otthona nővéreinek, dolgozóinak áldozatos munkájukért. A gyászoló család

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy FŰKE GÉZA életének 74. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. június 8-án, szombaton 14 órakor lesz a pusztaszentlászlói temetőben. Lelki üdvéért mondott gyászmise aznap 13 órakor lesz a helyi katolikus templomban. Gyászoló család

"Fáradt, beteg teste megpihenni tért, Küzdelmes volt az út, mely most véget ért." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JESZEK JÓZSEF beleznai lakos életének 89. évében elhunyt. Végső búcsút 2019. június 6-án, csütörtökön a 13 órakor kezdődő gyászmise után 14 órakor veszünk tőle a beleznai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Egy pillanat és mindennek vége, Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LUGOSI CSABA életének 58. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvait 2019. június 6-án, csütörtökön 15.30-kor helyezzük örök nyugalomra a pacsai temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise. A Zalavíz Zrt. saját halottjának tekinti. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmukban bármilyen módon osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ISTVÁNNÉ szül. Kucséber Katalin 90 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 6-án, csütörtökön a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a felsőrajki temetőben. Köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászomban osztoznak. Gyászoló fia

"Ami neked csend és nyugalom, Az nekünk örökös fájdalom..." Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, hogy HEGYKÖZI FERENC életének 70. évében elhunyt. Temetése 2019. június 5-én, szerdán 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a felső templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban bármilyen módon osztoznak. A gyászoló család

"Fáradt beteg teste megpihenni tért, Küzdelmes volt az út, mely most véget ért." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. RÓZSA JÁNOSNÉ szül. Gerencsér Emma életének 83. évében elhunyt. Temetése 2019. június 4-én (ma) 14.30-kor lesz a vasboldogasszonyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

"Küzdelemnek vége, erőm elfogyott. Emlékét őrizze béke és nyugalom." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. BECK TAMÁSNÉ DR. RÁKOS ILONA szül. Rákos Ilona életének 88. évében örökre megpihent. Temetése május 8-án, szombaton 11 órakor lesz a paisszegi temetőben. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család.