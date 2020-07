Fájó szívvel emlékezünk TOMPA GYULA halálának 6. évfordulóján. Szerettei

"Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk, s nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk PETREVICS GÉZA bagodi lakos halálának 2. évfordulóján. Szerető felesége, fia, lánya és családja

"örök az arcod, nem száll el szavad, Minden mosolyod a szívünkben marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk EGYED JÁNOSNÉ szül. Horváth Mária halálának 3. évfordulóján. Engesztelő szentmise július 26-án, vasárnap 9 órakor az orosztonyi templomban. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ISTVÁN Pikec életének 70. évében elhunyt. Temetése 2020. július 29-én (szerdán) 11.30-kor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 10.30-kor a keszthelyi karmelita templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DÖMÖTÖR GYULÁNÉ szül. Kovács Magdolna életének 69. évében itt hagyott bennünket. Temetése 2020. július 28-án, kedden 13 órakor lesz a kisfakosi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Emlékezetünkben, szívünkben örökké élni fogsz..." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk PINTÉR ANDOR cukrászmester halálának 2. évfordulóján. Szerető családja

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk LÁSZLÓ BÉLÁNÉ szül. Király Teréz halálának 1. évfordulójára. Szerető családja

"Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, Ajka sem szól többé, mert, holt. Megállott a kéz, mely csak adott, Soha semmit nem kért, és el sem fogadott." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy FARKAS JÁNOSNÉ szül. Pomper Zsuzsanna 2020. május 7-én elhunyt. Hamvait július 29-én, szerdán 14 órakor a nagykanizsai köztemetőben helyezzük örök nyugalomra. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. Egyben köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Fia és családja

"Olyan csend van így nélküled, Hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HEIDEKKER ANDOR PÁL volt galamboki lakos 2020. április 26-án örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatására, végakarata szerint 2020. július 30-án, 11 órakor kerül sor (Svájc) Bolligen község temetőjében. A gyászoló család

"Ama nemes harcot megharcoltam, Futásomat elvégeztem, A hitemet megtartottam." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy PÁLFI JÓZSEFNÉ szül. Somogyi Sarolta életének 93. évében örökre megpihent. Utolsó útjára 2020. július 28-án, kedden 10 órakor kísérjük a hahóti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a bánatunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem LÓNYAI ZOLTÁN életének 63. évében rövid, súlyos gyógyíthatataln betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. július 28-án, kedden 13.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Tisztelettel kérem a részvétnyilvánítás mellőzését. Egyúttal köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető felesége

"Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott, De jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH LÁSZLÓ életének 81. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. július 28-án, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló, szerető családja

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesanyánk, nagymamánk, dédikém, anyósunk ÖZV. KOVÁCS SÁNDORNÉ szül. Kovács Ilona életének 84. évében szerető szíve örökre megpihent. Temetése 2020. július 27-én, hétfőn 14 órakor lesz a kemendollári (ollári) temetőben. Előtte gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Örök az arcod, nem száll el szavad, Minden mosolyod a szívünkben marad." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSÓBOR EMILNÉ csesztregi lakos 85 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. július 25-én, szombaton 14 órakor lesz a csesztregi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Hálás szívvel köszönjük a Kolping Otthon minden dolgozójának áldozatos munkáját. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MISZORI IMRE (gumis) életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 27-én, hétfőn a 13 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően 14 órakor lesz a zalalövői temetőben. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Óh Istenem, miért is születtem, Ha ilyen hamar lefolyt az életem. Nekem nem fáj többé a földi szenvedés, Ez volt felettem az Isteni végzés, Legdrágább kincsetek itt van eltemetve." Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZUMI ATTILA kerecsenyi lakos 42 éves korában hosszan tartó betegségben elhunyt. Temetése 2020. július 27-én, hétfőn a 10 órakor kezdődő gyászmise után lesz a kerecsenyi temetőben. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló párod Ildikó

"Imára kulcsolom most a két kezem, Elmondom a vágyam, drága Istenem... Nem kincset szeretnék, nem is gazdagságot. Nem is magam miatt mondok imádságot. Gyermekeim sorsáért, aggódom nagyon, az ő boldogságuk többet ér, mint egy vagyon. Küldj nekik hitet a nehéz napokra, gondolatokat, amik a gondokat megoldja. Adj nekik reményt, hogy bízni tudjanak, erőt, egészséget, hogy el ne bukjanak, Unokáim, tisztességgel nevelhessék, Munkájuk gyümölcsét el ne veszítsék. Imádságaikat ne mondják hiába, Vigyázz rájuk Istenem... Rájuk s a családra... Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy GÉRCZEI KLÁRA életének 63. évében elhunyt. Gyászmise Zalaegerszegen, a Jézus Szíve Ferences templomban 2020. július 27-én, hétfőn 8.00 órakor, temetése Söjtörön, a kis temetőben 15.00 órakor lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy FEKETE FERENCNÉ szül. Godinek Mária életének 82. évében elhunyt. Temetése 2020. július 27-én, hétfőn 13 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a kiskanizsai templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága feleségem, édesanyám, testvérem, anyósom, nagymamánk DRÁVUCZ MIHÁLYNÉ szül. Szórád Margit életének 67. évében örökre megpihent. Végső búcsút 2020. július 28-án, kedden 13 órakor veszünk tőle a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Szerető családja

"Földi utad, már hat éve lejárt, A csillagok útján utazol tovább. Elmentél oda, honnan nincs visszatérés, Ahol tested meglelte végső pihenését. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, Emlékeid bennünk örökké élnek." Fájó szívvel emlékezünk STÁNGLI TIBORNÉ szül. Darvas Judit halálának 6. évfordulóján. Szerető családja