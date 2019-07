Zsineggel fojtotta meg unokahúgát a 49 éves férfi

Soha nem volt szexuális kapcsolatom a lányoddal, erre esküszöm. Nagyon sajnálom, bánom, ami történt, nem volt szándékos, vállalom a következményeket, mondta sírva az utolsó szó jogán a tárgyalóterem leghátsó sorában ülő, gyermeke fényképét szorongató fekete ruhás asszony felé fordulva B. János, aki azért került az egerszegi törvényszéken a vádlottak padjára, mert 2007. május 16- án megfojtotta bátyja kamasz lányát.

Nem tudni, a teremben ki adott hitelt a most 49 éves férfi szavainak, mert a büntetőeljárásban többféleképpen idézte fel az eseményeket, amelyek 2006-ra nyúlnak vissza, az idő tájt került szoros testi kapcsolatba bátyja 1990-ben született lányával. A viszony inkább anyagi érdekeken alapult, a férfi rendszeresen pénzt adott a lánynak, akit szülei igyekeztek szigorúan fogni.

Zsanett azon a májusi napon reggel iskolába indult Reziből, ám a buszra nem szállt fel, egy osztálytársának a megállóban azt mondta, hogy elmegy a nagybátyjához pénzt kérni. Többet senki nem látta. A szülők, mikor értesültek arról, hogy lányuk nem ért be az iskolába, keresni kezdték, majd bejelentették a rendőrségen. A nyomozók kihallgatták osztálytársait, barátait, családtagjait, de nem jutottak nyomára. Hétfőn a tárgyaláson meghallgatták a lány apját is, akinek szavaiból kitűnt, tudott arról, hogy lánya eljárt a testvéréhez, aki az anyjukkal, tehát a kislány nagyanyjával élt együtt. Erről az eltűnés után nem beszélt a rendőröknek, legalábbis nincs nyoma, hogy meghallgatták volna. Sajnos az idő tájt az az osztálytárs se számolt be a nagybácsihoz fűződő furcsának nevezhető kapcsolatról, akit hétfőn hallgatott meg dr. Gergye Tamás bíró. A fiatal nő elmondta, hogy szoros barátságot ápolt Zsanettel, aki kedvelte a férfiakat, különösen a nála idősebbeket és sok futókalandja volt, nyolc-tíz szexuális kapcsolatáról tudott. Barátnője nagyon gyorsan ismerkedett, volt alkalma a társaságában megtapasztalni, hogy nem puszta dicsekvések voltak részéről a hódításairól szóló történetek. Mint mondta, barátnője mind több férfival került kapcsolatba, ami miatt ők eltávolodtak egymástól. Ez az osztálytárs egy alkalommal még tanúja volt annak, hogy barátnője pénzt kért a nagybátyjától, aki ekkor végigsimította lányt, de nem úgy, ahogy ez a rokonok között szokás, aztán a férfi azt kérte a lánytól, legközelebb egyedül jöjjön. Erről a mozzanatról az osztálytárs 2018 májusában beszélt a rendőröknek, amikor újra elővették az ügy aktáit. Végül ez volt az első lépés, ami segített eljutni B. Jánoshoz. A férfi – bár 11 évig látszólag a családdal együtt kereste unokahúgát – bevallotta, hogy zsineggel megfojtotta a lányt, és a holttestet elásta a háza pincéjében.

A férfi elismerte, hogy szexuális viszonyt tartott fenn az unokahúgával és ezért pénzt adott neki. Később arról beszélt, hogy csak azon a végzetes napon volt közöttük aktus, a tárgyalóteremben viszont már tagadta a testi kapcsolatukat. Magyarázatként azzal szolgált, hogy a rendőrségi kihallgatásán meggyőzték, ha elfogad és beismer mindent, enyhébb büntetésre számíthat, vagy ahogy hétfőn fogalmazott, nem kell bíróság elé állnia. Ez azonban nehezen hihetően hangzott, hiszen B. Jánost 1994 szeptemberében több emberen elkövetett emberölés kísérlete, valamint személyi szabadság megsértése miatt 10 év fegyházra ítélték, amiből 2001. január végén feltételesen szabadult. Így tudhatta, mire számíthat az emberölésért.

A büntetőperben pénteken hirdetnek ítéletet.