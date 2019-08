Zalában vasárnapig öt berendezés méri a sebességet

A nyírfa árnyékában álló sötét színű Skodára sokan nem figyeltek fel csütörtökön délelőtt a 76-os főút alsónemesapáti leágazója közelében.

Például annak a Kia személygépkocsinak a vezetője sem, aki a 90 km/órás megengedett sebességet jócskán meghaladó tempójáért pár perc múlva 30 ezer forintot fizethetett. És csak annyi lehetett a vigasza, hogy hajszál választotta el a még magasabb bírságtól…

A héten kontinensszerte zajlik a TISPOL, az európai közlekedési rendőrségek hálózatának összehangolt akciója, melynek célja a gyorshajtók kiszűrése.

Az egerszegi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője, Soós Szabolcs alezredes elmondta, hogy a fokozott ellenőrzéshez Zala megye is csatlakozott. Öt mobil, sebességet ellenőrző berendezésüket naponta más-más térségbe összevonva koncentráltan mérik, hogy a közlekedők betartják-e a sebességhatárokat. Tegnap a megyeszékhely körzetében a 74-es, 76-os, valamint a 760-as főúton bukkantak fel a berendezések. A sebességet túllépő járműveket megállították és a helyszínen szabták ki a bírságot, amelynek összege szélsőséges esetben akár a 300 ezer forintot is elérheti, ráadásul a szabályszegés súlyosságától függően büntetőpontokat is kiszabnak. A gépjárművezetőknek lehetőségük volt azonnal fizetni, köszönhetően a járőrkocsikban rendszeresített mobil bankkártya-leolvasóknak.

Érdemes a következő napokban is figyelmesen közlekedni, mert a fokozott ellen­őrzés vasárnap zárul. Jövő hónapban a vezetők figyelmét elvonó tényezőkre koncentrál a TISPOL-akció.