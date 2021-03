Zalában is járt az öttagú rablóbanda

Az országot járó utazó bűnözők ellen emeltek vádat a minap, az öttagú társaság megfordult Zala megyében is.

A Bodrog-közből, Cigándról és Dombrádról származó négy huszonéves fiatalember, valamint hasonló korú budapesti társuk elhatározták, hogy lakásbetörésekből jutnak jövedelemhez. Ehhez gépkocsit béreltek, majd járva az országot, a városokat találomra választották ki célpontjukat. Elsősorban olyan földszinti lakásokat néztek ki maguknak, ahová könnyű volt a bejutás. Az akció előtt egy ideig figyelték a kiszemelt lakást és ha nem észleltek világítást, mozgást, akkor az ablakon, az erkélyajtó jutottak be oly módon, hogy az autóbuszokon használatos üvegtörő kalapáccsal a kilincs közelében lyukat ütöttek, majd bottal benyúltak és a nyílászárót kinyitották.

A véletlen lelepleződésük elkerülésére belülről a bejárati ajtót bezárták, eltorlaszolták. A munkát megosztották egymás között, egyikük vezette a gépkocsit, ketten törtek be a lakásokba, ketten figyelték a környéket, hogy társaik ne bukjak le, majd segítettek a lopott holmik autóba pakolásában.

A sorozat 2020 január 8-án vette kezdetét Gödöllőn, Erzsébet körúti körúti lakásba jutottak be és 800 ezer forintot meghaladó értékkel, ékszerekkel, műszaki cikkekkel távoztak. Január 22-én este Siófokon bukkantak fel, egy Sorház utcai lakásból eurót, karórákat vittek el, a zsákmány értéke meghaladta az egymillió forintot. Január 31-én Nagykanizsát keresték fel, a Garay utcában két lakásba is betörtek. Az ablakon, illetve az erkélyajtón jutottak be, laptop, ékszer, televízió, készpénz volt a 820 ezer forintot megközelítő zsákmány. Másnap már Székesfehérváron jártak, a Mikes utcai lakásból ékszereket és készpénzt vittek el, s okoztak 2,3 millió forint kárt. Két hét pihenő következett, hogy utána mindennap “dolgozzanak”, február 14. és 20. között megfordultak Zalaegerszegen, Székesfehérváron, Komáromban, Gödöllőn, Dunaújvárosban és Siófokon. Utóbbi városban felsültek, mert a kiszemelt Bajcsy utcai lakás ablakát már betörték, amikor kiderült, hogy a tulajdonos otthon van. Nem jártak sikerrel Zalaegerszegen sem, mert a Platán sori lakást hiába kutatták át, nem találtak ellopni érdemes holmit. Komáromban a Csillag lakótelepen ketten másztak fel az egyik lakás erkélyére, bottal betörték az ajtó üvegét, aztán már menekülhettek is, mert otthon volt a tulajdonos. Ennek ellenére nem tágítottak a városból, mert a Mártírok úton is próbálkoztak, az ott kiszemelt lakásba az ablakon át jutottak be, és 830 ezer forint értékű zsákmánnyal, pénzzel, karórákkal, ruhaneműkkel távoztak. Február végén, március elején is mindennap útnak indultak: Debrecen, Eger, Várpalota volt az úti céljuk. Pénz, ékszer, porcelán, szamurájkard, laptop került a tolvajok bérelt kocsijába. A közel nyolcmillió forintos kárt okozó betörési sorozat március 3-án ért véget.

Az egerszegi járási ügyészség 22 rendbeli lopás miatt emelt vádat az öt férfi ellen, közölte a megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba.