Volt rabtársát is becsapta a többszörösen elítélt zalaegerszegi férfi

Volt rabtársát is becsapta, az a férfi, akit hasonló bűncselekmények miatt már számos alkalommal ítéltek el, ezúttal 3 év 8 hónap börtönt kapott jogerősen.

A zalaegerszegi, most 54 éves H. Györgyöt számos alkalommal ítélték már el csalás miatt. Egyik legutóbbi áldozatával, egy gyenesdiási férfival a szombathelyi börtönben ismerkedett meg, ahol együtt töltötték szabadságvesztésüket. A gyenesdiási férfi szabadulása után is tartották a kapcsolatot, majd amikor 2015 elején kikerült a rács mögül H. György is, ő azzal kereste meg volt rabtársát, hogy Olaszországban felszámolás alatt álló csarnoképületek bontásából és az abból származó anyagok értékesítéséből rendkívüli nagyságú bevételre lehet szert tenni. A vállalkozás beindításához azonban tőkére, illetve kölcsönre lenne szüksége. Olyan meggyőzően adta elő tervét, hogy a gyenesdiási férfi 2015. augusztus közepéig több részletben 24 millió forintot meghaladó kölcsönt adott H. Györgynek, aki azt ígérte, legkésőbb a következő év április végéig visszafizeti.

A semmiféle reális alappal nem rendelkező olaszországi üzlet mellett a csaló további busás haszonnal kecsegtető lehetőségekre hívta fel volt rabtársa figyelmét: rézkábelek felszedése, ausztriai mélyépítési munkák, horvátországi kikötőkben hajók tisztítása szerepelt a történetekben. Sikerült rávenni társát arra is, hogy vásároljon meg egy magyarországi vállalkozást mondván, azon keresztül magyar dolgozókkal tudják végrehajtani a munkákat.

A „jól jövedelmező külföldi munkák” finanszírozásába egy keszthelyi férfit is sikerült bekapcsolni, tőle több részletben kért kölcsönt, és az összesen 4,5 millió forint visszafizetését 2016. április 30-ra ígérte. Ez azonban nem következett be, ekkor H. György azzal állt elő, hogy angliai takarító céget alapít, és annak a jövedelméből törleszti tartozásait. Sikerült ezzel rávenni a keszthelyi férfit, hogy további 4,3 millió forintot adjon kölcsönbe. Ekkor azonban már gyenesdiási ismerőse ellenőrizni akarta az ígéreteit is, ezért 2016. április végén kiutazott Nagy-Britanniába, és ott világossá vált számára, néhány előkészületen túl más nem történt, miközben őket H. György azzal hitegette, hogy a vállalkozás hamarosan beindul, a pénz viszont elfogyott. A két „üzlettárs” számára októberre világossá vált, a jövedelmező vállalkozások beindítására semmi esély, folyamatosan félrevezette őket H. György, aki ekkor újabb üzleti tervvel állt elő, és külföldről behozott fémhulladék értékesítéséről beszélt, ám a kölcsönökből egy fillért sem fizetett vissza.

Később a büntetőeljárásban arra hivatkozott, hogy nem kölcsönbe kérte a milliókat, hanem közös üzleti vállalkozásaik beindítására. A két károsult ezt következetesen tagadta, és cáfolták ezt H. György tartozáselismerő nyilatkozatai is, emellett semmiféle tény nem támasztotta alá az általa vázolt munkalehetőségek realitást. H. Györgyöt kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett, jelentős kárt okozó csalás miatt 3 év 8 hónap fegyházra ítélte a keszthelyi járásbíróság. A vádlott fellebbezett a döntés ellen, ám azt az egerszegi törvényszék helybenhagyta, így jogerőssé vált.