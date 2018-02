Vizsgáztak a repülőtéri tűzoltók Sármelléken

A sármelléki Hévíz Balaton Airport tűzoltó szolgálatának tűzoltói tettek sikeres vizsgákat hétfőn az általuk használt járművek és kisgépek kezeléséből.

Tizenhét ember adott számot tudásáról Nemecz Péter tűzoltó alezredesnek a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Műszaki szakcsoportjának vezetőjének Sármelléken.

A repülőtéri tűzoltók által használt Mercedes-Benz Actros 3344 Rosenbauer Buffalo FLF 7000/250 típusú gépjárműfecskendő típusvizsgáját és az általuk alkalmazott kisgépek (korongos gyorsdaraboló, pneumatikus emelőpárna, füstelszívó ventillátor) használatának, balesetvédelmi szabályairól, továbbá elméleti ismereteiről számoltak be a tűzoltók.

Az felsorolt műszaki mentő szakfelszerelések ugyancsak a fecskendőn találhatóak és egy káresemény során bevethetőek.

Az említett vizsga nagyban hozzájárult, hogy a tűzoltó szolgálat működési feltételeinek javításához és a szolgálatszervezés szempontjából is további előnyöket jelent a jövőben.

A Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér Magyarország öt nemzetközi repülőterének egyike. Éves szinten több ezer utas fordul meg a légikikötőben, leginkább a Balaton és Hévíz vonzza a külföldi turistákat.

Személyszállítás mellett teherszállításra is berendezkedett a sármelléki objektum, mindemellett ICAO engedéllyel is rendelkezik, tehát veszélyes áruk légi szállítását is lehet bonyolítani itt, éppen ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő elméleti tudás a gyakorlati ismeretekkel párosuljon az itt szolgáló tűzoltóknak.