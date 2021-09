Vigyázat! Telefonos csalók vadásznak az óvatlan emberek bankszámláira Zalában is

Zala megyében is megszaporodtak az olyan esetek, amikor magukat banki ügyintézőknek kiadó személyek telefonon keresztül csaltak ki banki adatokat gyanútlan ügyfelektől, ezáltal hozzáférve a bankszámlákon elhelyezett összegekhez – közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.

A csalók adategyeztetést színlelnek, vagy az emberek félelmeire építve arra figyelmeztetnek, hogy gyanús pénzmozgást észleltek, és erre hivatkozva kérik a számlán elhelyezett pénzösszegek ideiglenes átutalását „biztonsági számlaszámra”, vagy olyan alkalmazások telefonra történő telepítésére bírják rá az embereket, amin keresztül hozzáférnek az eszközön tárolt jelszavakhoz, kódokhoz.

Figyelem! A csalók felkészültek és minden esetben ügyelnek a hivatalos banki ügyintézés látszatának fenntartására, hogy minél jobban megtévesszék az áldozatokat és lehető legkevesebb gyanút ébresszenek a sikeres átverés érdekében. A telefonhívás a banki ügyfélszolgálati hívószámhoz nagyon hasonló számról is érkezhet. Az álügyintézők illedelmesen bemutatkoznak, határozottan beszélnek, megpróbálnak minél inkább az emberek bizalmába férkőzni. Lehetséges, hogy a csalók előzőleg már megszereztek bizonyos személyes-, illetve banki rész adatokat is, mint például a bankkártya első vagy utolsó számjegyeit, amiket szintén a bizalom alátámasztása érdekében közölnek is az áldozatokkal, illetve azok kiegészítésére kérik őket. Még az is előfordulhat, hogy a háttérből más, banki ügyintézéshez hasonlító beszélgetések részletei is hallhatók.