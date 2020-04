Vádemelés: hamisan tanúskodott az idős német férfi

Hamisan tanúskodott az idős német férfi, vádat emeltek ellene.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger ­Csaba által ismertetett történet szerint a 82 éves német férfit 2018 június elején emberkereskedelem bűntette miatt folytatott nyomozásban hallgatták ki a rendőrök. Az idős férfi részletesen nyilatkozott arról, hogy a büntetőügyben érintett szentpéterúri férfit mi módon ismerte meg, hogyan mutatott be neki egy lányt azzal a céllal, hogy magával vigye és társasága legyen, azt azonban tagadta, hogy prostitúciós szolgáltatásról lett volna szó. A kihallgatáson fényképről egyértelműen felismerte a szentpéterúri férfit. Ezt követően került sor a szembesítésükre, ekkor azonban az idős férfi már tagadta, hogy a szentpéterúri férfiról beszélt a tanúvallomásában.

Ezt megismételte azután is, hogy a hamis tanúzás következményeire figyelmeztették. Szavait azonban cáfolták a tények, mert egy 2018. május 21-én folytatott telefonbeszélgetésről készült felvételen elhangzottakból kitűnt, a lány és a német férfi időpontot egyeztettek személyes találkozásra. A háttérből a szentpéterúri férfi is bekapcsolódott a beszélgetésbe, azt tudakolva, hogy a német férfi mennyit fizet majd a lánynak. A beszélgetésből egyértel­műen kitűnt, hogy a német férfi már korábban kapcsolatban volt a lánnyal, és a szentpéterúri férfival is.

