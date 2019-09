Útlezárások várhatók Nagykanizsán – Mutatjuk hol

A dödöllefesztivál ideje alatt több helyen útlezárásokra készülhetnek az autósok.

A rendezvény idejére az Erzsébet teret teljesen lezárják. Már szeptember 12-én (csütörtök) 18 órától az Erzsébet tér keleti oldalán lévő útszakaszra, a Rozgonyi utca és a Fő út között nem hajthatnak be az autók. Szeptember 13-án (péntek) 6 órától a gépjárműforgalom elől le lesz zárva a Fő útnak a Csengery utca és a Zárda utca közötti szakasza is, valamint a Bolyai-iskola előtti rész. Azonban a gépjárműforgalom a tér északi oldalán a Rozgonyi utca felől a Magyar utca irányába továbbra is biztosított lesz.