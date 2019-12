Ügyfelét csapta be a volt ügyvéd

Ügyfelét csapta be tízmilliókkal az a jogi képviselő, akit jogerősen 2 év, végrehajtásban 4 esztendőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek az egerszegi törvényszéken.

A most 42 éves dr. M. László korábban ügyvédként dolgozott, akkor került kapcsolatba az állatok kereskedelmével foglalkozó zalaegerszegi ügyfelével, akinek jogi képviseletét a kilencvenes évek közepétől látta el. Ennek következtében vett részt 2010 elején azon a tárgyaláson, ahol ügyfelétől kölcsönt kért egy mezőgazdasági vállalkozó, aki fedezetül ingatlant ajánlott fel. A beszélgetésből dr. M. László leszűrte, hogy ügyfelének jelentős mozgósítható tőkéje van. A tárgyalást követően azt javasolta, hogy ne kössék meg a szerződést, mert kétséges a kölcsön megtérülése, ehelyett a pénzt ő megforgatja. Az ajánlata szerint egy zalai almáskert megvásárlásával a tőke megtöbbszörözhető, egy év alatt akár 200-300 millió forint bevételt is el lehet érni. Emellett felajánlotta, hogy közösen indítsanak ingatlanos vállalkozást. Ezek alapján az ügyfele egyéves futamidőre dr. M. Lászlóra bízta a pénzét. Az évek óta tartó kapcsolatuk miatt bizalma töretlen volt, nem ellenőrizte az ingatlanokat, sem a befektetési lehetőségeket. A megállapodást 2010. februárban kötötték meg, a fedezetül felajánlott ingatlanokon azonban takarékszövetkezeti jelzálogjog volt bejegyezve 30 millió forint erejéig és 82 ezer eurós hitel biztosítéka is volt, amiről nem szólt dr. M. László a kölcsönadónak. A jogi képviselő a pénzből végtörlesztette a hiteleit, kifizette az irodái közös költségeinek tartozását, a maradék 33 millió forintot pedig felvette és saját céljaira fordította. Ezek után 7,5 millió forintot visszafizetett a kölcsönből, majd elzárkózott a további törlesztéstől. Az ügyfele végrehajtást indított ellene, ennek hírére dr. M. László több ingatlanát gyermekének ajándékozta, a végrehajtás során 37 millió forint érték került kalapács alá, de a kölcsönadó az eljárásban csak 2 millió forinthoz jutott hozzá.

Bő egy éve kanizsai bíróságon dr. M. Lászlót különösen nagy kárt okozó csalás bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztették. A vádlott és védőjének fellebbezése nyomán az egerszegi törvényszéken a döntés lényegét tekintve helybenhagyták, annyiban megváltoztatva, hogy a polgári jogi igényt egyéb törvényes útra utasították.