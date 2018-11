Trükkös tolvajok próbálkoztak Zalaegerszeg kertvárosában

Trükkös tolvajok próbálkoztak egy zalaegerszegi társasházban. A véletlennek köszönhetően csekély eredménnyel jártak, de így is okoztak bosszúságot.

A napokban azzal csöngettek be a kertvárosi társasházi lakásban élő idős férfihoz, hogy leolvassák a villanyórát. A középkorú férfi az ajtóban állva közölte, ő a helyettesítő leolvasó, mert a kollégája lebetegedett, majd egy pohár vizet kért az idős tulajdonostól, aki ezért a lakásába invitálta a jövevényt.

A magát villanyóraleolvasónak mondó férfi a konyhában ült le, papírt vett elő, valamit irkált rá, majd pár perc után kiment a lépcsőházba a villanyóra szekrényéhez. Ott is matatott egy ideig, majd távozott a házból. Akkor még nem tűnt fel a lakás tulajdonosának, hogy a többi villanyórát nem olvasta le az idegen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hamarosan sötétedett, villanyt kapcsolt volna, ám nem volt áram a lakásban. Mivel úgy látta, mintha a környéken is áramszünet lenne, ezért inkább korán nyugovóra tért. Csak másnap reggel derült ki számára, hogy a „leolvasó” távozását követően a villanyórájánál a biztosítékot valaki lekapcsolta. Ezután körülnézett a lakásában, de szerencséjére az otthon őrzött pénze hiánytalanul megvolt, csak az egyik szobában tartott tárcájában lévő egy-két ezer forintja tűnt el.

A trükkös tolvajok módszere nem ismeretlen a rendőrök előtt: valamilyen ürüggyel be kell jutni az idős emberhez, s míg egyikük eltereli a figyelmét, társa besurran és elemeli a könnyen felkapható értékeket. Az ilyen látogatás lehetőséget ad arra is, hogy felmérjék, érdemes-e visszatérni. Most is ez történhetett, a magát villanyóra-leolvasónak mondó férfi, illetve a lakó számára észrevétlenül maradt társa azért kapcsolta le az áramot a látogatásuk után, hogy kicsalják a lakásából az idős embert, és amíg ő a félhomályos folyosón keresi a hiba okát, addig a lakásába besurranva alaposabban körülnézzenek. Nem így történt, így végül hiába próbálkoztak a tolvajok.

A történtekkel kapcsolatban az E.ON-tól is kértünk tájékoztatást. A szolgáltató szóvivője, Kőrösi Gábor közölte, leolvasóiknál minden esetben fényképes igazolvány van, amivel igazolni tudják magukat, így azt már érkezéskor érdemes elkérni a kollégáiktól. Munkatársaik nem papíron, hanem kisgépben rögzítik a leolvasási adatokat és fényképet is készítenek az óra állásáról. Abban az esetben pedig, ha olyan helyen van a mérő, ahol nem is szükséges az ügyfél jelenléte, akkor nélküle olvassák le, de erről a helyszínen külön értesítőt, dokumentumot nem hagynak. Az elszámolószámlán látszik majd, hogy mikor történt a leolvasás, ami alapján a számla készült.