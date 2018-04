Többször is pénzt csalt ki férfiakból egy zalai asszony

Életük párját hirdetéssel kereső férfiakat vert át az asszony, aki ellen a napokban emeltek vádat - megint.

A negyvenes évei végén járó H. Gyuláné 2016 nyarán a zalai megyeszékhelyen ismerkedett meg – álnéven bemutatkozva – egy férfival, akitől több részletben különféle ürügyekkel pénzt csalt ki, közel 1,3 millió forint kárt okozva neki. Bár a férfi az asszonyt 2016. szeptember végén a csalás miatt feljelentette, még azt követően is, egészen 2017. február elejéig több alkalommal adott neki pénzt.

Már folyt az idén márciusban vádemelésig jutott büntetőeljárás H. Gyuláné ellen, amikor újabb áldozatot talált magának. Tavaly novemberben jelentkezett egy társkereső hirdetésre, és jó érzékkel felismerte a hirdetést feladó férfi naivitását.

A nő kihasználta ennek a férfinak a jóhiszeműségét is, és különféle indokokkal pénzt kért tőle kölcsön. Már az első randevújuk telefonos megbeszélésekor, november 22-én közölte, 42 ezer forintra lenne szüksége azért, hogy a gyűrűjét kiválthassa a zálogházból. Azt ígérte, a kölcsönt pár napon belül visszafizeti. A randevú létrejött, együtt váltották ki a gyűrűt, majd az asszony azon melegében közölte a férfival, hogy családi rendezvényt szervez és az étterem lefoglalásához további 25 ezer forintra lenne szüksége. Ezt is megkapta, majd a további kapcsolatukban reménykedő férfi hazautazott Szombathelyre. Másnap már hívta is a nő, ekkor azzal állt elő, hogy örökölt és az ügyvédi díjra kell 32 ezer forintot fizetnie.

A férfi pénzküldő szolgálaton keresztül utalta el a kért összeget az asszonynak, aki a rákövetkező napon újabb 20 ezer forintot kért, még mindig ügyvédi költségre hivatkozva. Ezzel is célt ért, ám amikor újabb nap elteltével megint pénzt kért, a férfi már elutasította. Ez után a nő nem fogadta a férfi telefonhívásait, nem ment el a november 27-ére megbeszélte találkozójukra. A kölcsönt nem adta vissza, csak üzenetet küldött a fizetés ígéretével.

Ezek után a férfi feljelentette a nőt csalás miatt, a nyomozás megindult. Ezt követően H. Gyuláné újra felvette a kapcsolatot a férfival, és aláírt neki egy megállapodást, hogy vállalja a kölcsön megfizetését, majd rábeszélte arra, hogy kérje a hatóságtól a nyomozás megszüntetését. Miután mindezt elérte, újabb 25 ezer forintot kért kölcsönbe, és ahogy az előzőket, ezt sem fizette vissza.

A történtekről tájékoztatást adva a megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közölte, hogy a nő ellen folytatólagosan elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat a napokban az egerszegi járási ügyészség.