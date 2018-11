Többmilliós kárt okozott a zalabéri biztosítási üzletkötő

Jogerős ítélet született a járásbíróságon már a legelső, előkészítő ülésen annak a zalabéri nőnek a büntetőperében, aki biztosítási üzletkötőként többmilliós kárt okozott.

A negyvenes éveiben járó nő az ülésen beismerte bűnösségét, a tárgyalásról lemondott. Ezt a bíróság elfogadta, és a júliustól hatályos büntetőeljárási törvény rendelkezései szerint az előkészítő ülésen már ítéletet hozott, amely jogerőre is emelkedett. A nő 2012 december közepétől két éven át volt egy biztosítótársaság pénzügyi szolgáltatások közvetítésével foglalkozó üzletkötője. A megkötött életbiztosítások első díját az asszony készpénzben szedte be, legfeljebb 100 ezer forint átvételére alkalmas elismervénytömböt használva.

A szerződések alapján pedig a nő jutalékot kapott, ami minden esetben az első biztosítási díj beérkezése után vált esedékessé. Az üzletkötő 2013 januárjától a következő év július végéig több életbiztosítás megkötéséhez szolgáló, valótlan tartalmú ajánlatot, illetve ehhez nyilatkozatot adott be a biztosítóhoz. Ezeken olyan személyek szerepeltek, akiknek adatait más biztosításkötésekből ismerte, ám ők nem kívántak életbiztosítást kötni és arról sem tudtak, hogy a nevükben a zalabéri nő ezt megtette. A szerződés létrejöttéhez szükséges előleget, illetve esetenként a biztosítási díjat az üzletkötő fizette be. A 18 valótlan szerződéssel 3,7 millió forint jutalékot szerzett meg, ebből beszámítással 680 ezer forint térült meg.

A zalabéri üzletkötő 2014. szeptember–november hónapban összesen tizenegy valótlan tartalmú, fiktív személyek adataival kitöltött ajánlatot nyújtott be. Ezek díjelőlegeit ő fizette be, azért, hogy a szerződések utáni 2,2 millió forintot meghaladó jutalékot megkapja. A biztosító csak hat szerződés után fizetett, összesen egymillió forintot, majd később a szerződéseket a díj nem fizetése miatt törölte. Létező ügyfelekkel kapcsolatban is csalt az üzletkötő. Az egyikkel közölte, hogy eseti, nagyobb összegű befizetésekkel növelheti a biztosítási szerződése értékét. Ezért az ügyfél a 2014 júliusában 15 ezer forintos havidíjjal megkötött szerződésre a következő hónapban további 900 ezer forintot fizetett. Ezt az összeget azonban az üzletkötő már nem utalta tovább a biztosítónak, hanem fiktív biztosítások megkötéséhez használta fel, a lebukás elkerülésére pedig az átvételi elismervényt meghamisította. Az üzletkötő közel 6 millió forintot próbált megszerezni, és a biztosító 4,7 milliót ki is fizetett neki. A nőt sikkasztás, illetve csalás kísérlete, valamint 28 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélték, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztve.

