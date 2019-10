Több száz hamis bérleti szerződés ügyvédi segítséggel

Valótlan tartalmú bérleti szerződésekkel juttattak magyarországi lakcímhez külföldieket kaposvári ügyvédi iroda munkatársai, a 63 vádlottat felvonultató ügyben a napokban született meg a nem jogerős ítélet az egerszegi járásbíróságon.

A történet 2008-ra nyúlik vissza, amikor a kaposvári ifjabb F. Kálmán ügyvédet több külföldi állampolgár, köztük az akkor 38 éves osztrák G. Ronald azzal kereste meg, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében segítsen abban, hogy magyarországi lakóhelyhez juthassanak. Ehhez ugyanis a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, illetve a már meglévő _ mint később kiderült, nem egyszer hamis belarusz, macedón, cseh, Fülöp-szigeteki _ jogosítvány honosításához, illetve cseréjéhez lett volna szükség. Az ügyvéd vállalta a közreműködést, és segített abban, hogy családi, rokoni, ismerősi, munkatársi körben biztosít olyan embereket, aki lakóhelyükre vagy más ingatlanokra valótlan tartalmú bérleti szerződés kötnek. A külföldi _ osztrák, német, román, portugál _ állampolgárok a bérleti szerződésben szereplő címeken soha nem éltek, erre csak a későbbi ügyintézéshez volt szükség. Az ügyvéd közreműködött abban is, hogy a külföldi állampolgárok a bevándorlási hivatalhoz benyújthassák a bérleti szerződéseket, ami alapján regisztrációs igazolásokat megkapták. Pár év után feltűnt az idegenrendészeti hatóság munkatársának, hogy nagyon sokan jelentkeztek be az ügyvéd családjához köthető címekre, és ezt jelezte is az ügyvédnek, ezért ő újabb újabb személyek bevonását szervezte meg. Nemegyszer az érintettek tudta nélkül, csak adataikat felhasználva születtek meg az újabb szerződések. Az idegenrendészeti hatóság 2013 áprilisában tartott ellenőrzése azonban feltárta, hogy több, Kaposvár környéki címre kiállított bérleti szerződés valótlan adatokat tartalmaz, sőt egy részük hamis. Ezt követően már zalai lakcímeket toboroztak, és születtek meg az újabb bérleti szerződések.

Az ügyben a napokban hozott ítéletet az egerszegi járásbíróság. E szerint az elsőrendű vádlott kaposvári ügyvédet 417 rendbeli, bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisításban mondták ki bűnösnek, és egymillió forint pénzbüntetésre ítélték, ugyanennyire büntették az ügylet kezdeményezőjét, és abban közvetítő osztrák G. Ronaldot is. A szerződések megkötésében 216 esetben történt közreműködéséért az iroda titkárnője 400 ezer forint pénzbüntetést kapott. Az iroda további két dolgozója _ egyikük az ügyvéd édesapja _, aki több esetben ügyleti tanúként írta alá a tudomása szerint is valótlan bérleti szerződéseket 250 ezer forint pénzbüntetést, illetve megrovást kapott. A Somogy és Zala megyében toborzó vádlottakra 50, illetve 400 ezer forint pénzbüntetést róttak ki. A külföldiek esetében 14 vádlottra próbára bocsátást rendelt el a bíróság, illetve 28-at megrovásban részesített, 11 esetben pedig teljes felmentésről döntött, közölte az egerszegi törvényszék érdeklődésünkre.