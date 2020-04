Több jogi intézmény segíti az eljárások gyorsabb, egyszerűbb lefolytatását

A járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején sem álltak le a büntetőeljárások, amelyek egyszerűbb, gyorsabb lefolytatását több jogintézmény teszi lehetővé. Ezek egyike a büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás, amelyről a megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba tájékoztatott.

Büntetővégzést akkor hozhat a bíróság, ha a bűncselekmény 3 évi szabadságvesztésnél súlyosabban nem büntethető, az ügy megítélése egyszerű, a vádlott szabadlábon van, és a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető. Beismerő vallomás esetén az eljárás olyan ügyekben is lefolytatható, ahol a büntetési tétel nem több 5 évnél, a jelenlegi, kivételes időszakban pedig arra is mód van, hogy egyéb feltételek mellett a 8 évnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekménynél is büntetővégzést hozzon a bíróság.

Az eljárás lényege, hogy ha a feltételek fennállnak, úgy a bíróság az ügyész indítványára – vagy hivatalból – tárgyalás nélkül, az iratok alapján hoz büntetővégzést. Ebben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekű munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól, járművezetéstől, illetve sportrendezvények látogatásától való eltiltást, kitiltást, kiutasítást szabhat ki, jóvátételi munkát, próbára bocsátást vagy megrovást alkalmazhat. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek, ám az érintettek tárgyalást kérhetnek, amit a bíróság az általános szabályok szerint folytat le.

A szóvivő elmondta, hogy a zalai ügyészségek a közelmúltban több esetben is indítványozták büntetővégzés kibocsátását. Ez történt azzal a 46 éves, korábban már büntetett zalaegerszegi férfival szemben is, aki ez év január 4-én késő délelőtt személygépkocsival Zalaegerszegen a Kaszaházi út elején tiltott módon, a járdára felhajtva várakozott. A férfi a gépkocsi szélvédője mögé kihelyezte a mozgásában korlátozott édesanyja részére kiállított parkolási igazolványt, ám ez esetben szó sem volt a jogosult személy szállításáról.

A férfi ellen az egerszegi járási ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt indítványozta közérdekű munka kiszabásáról szóló büntetővégzés kibocsátását.

Egy húszéves szentgyörgy­völgyi férfi ellen a lenti ügyészség garázdaság és rongálás vétsége miatt indítványozta próbára bocsátásról szóló büntetővégzés kibocsátását. Ezzel kívánták szankcionálni, hogy a fiatalember újév hajnalán falujában a polgármesteri hivatal előtt kitépte és összetörte az adventi koszorú két LED-világítású gyertyáját, majd hazafelé tartva még két buszmegállóban a hulladékgyűjtő edényeket is megrongálta. A járókelőkben riadalmat, megbotránkozást is keltő tettével közel 60 ezer forint kárt okozott az önkormányzatnak.

Szintén próbára bocsátást indítványozott büntetővégzés kibocsátásával egy 23 éves alibánfai férfi ellen az egerszegi járási ügyészség. A fiatalember tavaly márciusban több kisebb értékre elkövetett lopás miatt kapott helyszíni bírságot, illetve pénzbírságot, valamint megrovást. A próbára bocsátást az ügyészség a férfi által május 25-én reggel elkövetett lopás miatt indítványozta. Azon a napon a megyeszékhelyen egy Kossuth utcai kisáruházban hét csomag, összesen 28 darab ceruzaelemet vett le a polcról, nadrágjába rejtette, majd a boltból fizetés nélkül távozott. Viselkedésére azonban az üzlet tulajdonosa felfigyelt, utánament és az utcán feltartóztatta. Ekkor az alibánfai fiatal férfi az ellopott elemeket elővette és a földre dobta.

Súlyos sérülést okozó verekedés ügyében is büntetővégzést indítványozott az egerszegi ügyészség. A büntetőeljárássá fajult konfliktus 2019. október 8-án hajnalban egy egerszegi benzinkút shopjánál történt. Itt italozott egy 31 éves munkácsi férfi az ismerősével, akivel vitába keveredett, miután mindketten erősen lerészegedtek. A szóváltás tettlegességig fajult, a munkácsi férfi megütötte ivócimboráját, aki ettől földre került, ekkor ököllel megütötte, majd többször belerúgott, a bántalmazással súlyos, két hónap alatt gyógyuló többszörös törést okozva áldozatának. A férfira pénzbüntetés kiszabást indítványozta az ügyészség.

Az ital játszott komoly szerepet abban az ügyben is, amelyben próbára bocsátásról szóló büntetővégzés kibocsátását indítványozta a nagykanizsai járási ügyészség. A vádlottá lett, 40 éves kanizsai férfi 2019. október 5-én a szombati bevásárlás után délután betért egy Sabján utcai presszóba, és kora estig ott poharazgatással töltötte az időt. Hazafelé indulva aztán meglátott a presszó mellett egy lezáratlan Merida Crossway kerékpárt, és azzal folytatta útját kanizsai albérletébe. Hazaérve azonban az élettársa ráparancsolt, hogy az idegen kerékpárt vigye vissza oda, ahonnan hozta. A férfi eleget tett a felszólításnak, a biciklivel visszament a presszóba, ahol még újabb pár pohárral legurított, majd némi kitérővel gyalog indult haza. A 70 ezer forintot érő kerékpár – amelyet az egyik vendég hagyott a presszónál, de erre csak másnap reggel ébredt rá – sorsa ismeretlen maradt, mert alkalmi gazdája valahol elhagyta.