Több ezerszer hívta volt párját a szakításuk után egy zalaegerszegi férfi

Hiába ítélték zaklatás miatt letöltendő szabadságvesztésre is korábban, a középkorú férfi nem tudott beletörődni az újabb szakításba, és több ezerszer próbált telefonon kapcsolatba lépni volt élettársával.

Kitartását büntetőeljárás követte, amiben nemrég született vádirat. Erről tájékoztatást adva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője arról számolt be, hogy a most 50 éves zalaegerszegi férfit a bíróság 2014-ben élettársa zaklatása miatt 20 hónap, de végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

Ez a próbaidő még nem járt le, amikor újabb eljárás indult ellene és megint élettársa zaklatásáért. Ekkor egy év, letöltendő börtönbüntetést szabtak ki rá elrendelve a korábbi ítélet végrehajtását is. Ebből feltételesen 2019 januárjában szabadult ki. A történethez tartozik, hogy a férfi és élettársa kapcsolata 2015. május közepén szakadt meg, ám később a zaklatások ellenére még a büntetőeljárás alatt kibékültek. Az asszony tartotta kapcsolatot a börtönbe került párjával, anyagilag is támogatta, a szabadulását követően pedig összeköltöztek az asszony által bérelt zalaegerszegi lakásba. A kapcsolat nem sokáig tartott, mert a férfi italozó életmódja miatt az asszony alig egy hónap elteltével, tavaly februárjában szakított vele és szétköltöztek. Ezt a döntést azonban a férfi nem tudta elfogadni és szakításuk után éjjel-nappal kitartóan, rendszeresen próbálta telefonon hívásokkal, sms-ekkel elérni az asszonyt, összesen 3556 esetben. Az üzenetekben jellemzően a kapcsolatuk helyreállításra törekedett, előfordult azonban az is, hogy szidalmazta, sértegette élete volt párját.

Az egerszegi járási ügyészség a visszaesőnek számító férfi ellen zaklatás vétsége miatt emelt vádat.

