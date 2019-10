TISPOL akció: kamionokat és buszokat ellenőriznek a zalai rendőrök

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság is részt vett a TISPOL európai közlekedési ellenőrzésben. Ezúttal a kamionokat és a buszokat kontrollálják. Az elmúlt napokban kedvezőek voltak az akció tapasztalatai.

A TISPOL egy európai közlekedésbiztonsági akció: ugyanabban az időpontban, egy meghatározott célcsoport ellenőrzését, vagy szabálytalanság kiszűrését végzik a tagállamokban. Most a buszokra és tehergépjárművekre figyelnek. Zalában hétfőn és szerdán figyeltek kiemelten e járművekre a rendőrök, s az ellenőrzés ma is folytatódik.

-A jelenlegi akció a Truck&Bus, melyben az árufuvarozó járműveket és az utasszállító buszokat ellenőrizzük: a vezetési – és pihenőidőt ellenőrizzük. Emellett jogsértésekkel is foglalkozunk. Arra is van példa, hogy egy-egy turistabuszt vagy kamiont teljesen átnézünk. Ilyenkor akár migránsok is előkerülhetnek, vagy olyan anyagok, melynek szállítását, kereskedelmét jogszabály tiltja. Tehát különféle bűncselekményekre is megpróbálunk rábukkanni a közlekedési jogsértések mellett – ismertette az akcióról tartott sajtótájékoztatón, a Keszthelyt elkerülő 71-es útnál Anti Antal, a ZMRFK közlekedésrendészeti osztályvezetője.

Megyénkben kevés jogsértésre bukkantak az akció keretében a rendőrök.

-Úgy vesszük észre, hogy az itt közlekedő tehergépkocsi-vezetők többsége igyekszik betartani a jogszabályokat – összegzett az alezredes. A rendőrök magyar és külföldi járműveket egyaránt kontrollálnak. Az akcióban figyelnek a jármű állapotára, kötelező tartozékaira, felszereléseire is.