Testvére adatait adta meg a rendőröknek egy letenyei férfi

A nyomozás adatai alapján a rendőrök egy 22 éves letenyei férfival szemben 2020 áprilisában többször intézkedtek különböző szabálysértések elkövetése miatt, valamint a személy egy korábbi lopással kapcsolatban is gyanúsítható volt – írja a police.hu.

Az igazoltatások alkalmával a személy testvére adatait diktálta be – ezzel őt hamisan megvádolva – sajátjaként, több alkalommal az is előfordult, hogy az aláírását is meghamisította hivatalos iratokon, így az eljárásokban rendőri jelentésekbe, jegyzőkönyvekbe kerültek valótlan adatok, kézjegyek. A rendőrök azonosították, és elfogták a hamis adatokat megadó férfit, majd előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki hamis vád, és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfi az eljárás során beismerte, hogy a rendőri intézkedéseknél a testvére adatait diktálta be, valamint az aláírását is több alkalommal meghamisította az iratokon, de magyarázatot tettére nem adott.