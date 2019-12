Társaikat bántalmazták a zalaegerszegi gyermekotthon fiataljai

Rendszeresen megalázták csoporttársaikat a kamaszok, a történtek miatt két fiatal ellen emelt vádat nemrég az ügyészség.

A megyei főügyészség sajtó­szóvivője, dr. Pirger Csaba tájékoztatása szerint a megyeszékhelyi gyermekotthon hatos csoportjába tartozó 18 éves, korábban már büntetett sárbogárdi fiatal és a hasonló múlttal rendelkező, 17 éves körmendi társa a csoport többi tagját rendszeresen zaklatta, ütögette, különböző feladatokat adott nekik. Annak a fiúnak is, aki tavaly október 11-én került a botfai intézménybe. Bő egy héttel érkezése után a haját levágta a körmendi kamasz, majd a fiatalabb fiú kitakarította a mosdót, és elment tévézni. A körmendi fiú és sárbogárdi társa azonban visszahívta a mosdóba, azzal, hogy rosszul takarította ki.

Azt mondták neki, hogy annyi pofont kap, ahány hajszálat találnak a mosdóban. A körmendi kamasz 10-15-ször megütötte a fiatal fiút, majd közölte vele, hogy az egész fürdőt ki kell takarítania. A két idősebb ebbe a munkába is rendszeresen belekötött. Mivel az egyik sarkot nem találták elég tisztának, többször felváltva ütötték meg áldozatukat; a körmendi fiú a sárbogárdi társát is megfenyegette, hogy ha nem üt, őt is megveri.

A fürdők után a WC takarítását adta feladatul a körmendi kamasz – eközben is verték társukat. A fiatal fiúnak a mosdót is ki kellett söpörnie, amivel végezve a körmendi csoporttársa megfenyegette, ha bárkinek el meri mondani a történteket, akkor még több verést fog kapni. A másfél órás megalázó tortúrát azzal zárta le, hogy a fiatal fiúval felmosatta a fürdőt. Este mosakodás közben a megalázott fiú elmondta egy társának a történteket, ám ezt meghallotta a zuhanyzóba belépő körmendi fiú, és ököllel ütni kezdte. A másik fiatal közéjük állt, hogy megvédje társát, ám közben megérkezett a zuhanyzóba a sárbogárdi kamasz is, és ekkor már ketten estek neki a délután csicskáztatott fiúnak. Az egyik ütéstől a szerencsétlenül járt fiatal orra vérezni kezdett, támadói erre otthagyták. A megtámadott az arcán és a mellkasán zúzódásokat szenvedett el.

A két kamasz ellen az egerszegi járási ügyészség kényszerítés és testi sértés bűntette miatt emelt vádat.