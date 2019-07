Sorozatban loptak a zalai fiatalok

Mondhatni, életcélnak tekintheti a lopást az a két fiatal, aki ellen a napokban emeltek vádat.

A megyei főügyészség által kiadott tájékoztató szerint a 17 éves nagykanizsai fiatalember már többször állt bíróság előtt lopások miatt. A most vádemelésig jutott történet tavaly a karácsony előtti napokban kezdődött. A fiatal több alkalommal is hétvégi hajlékokat keresett fel Nagykanizsa környékén. A Szentgyörgyvári- hegyen egy telekre a kerítésen át ugrott be, a melléképületbe a lakatpántot lecsavarozva jutott be, a helyiségből kisgépeket, szerszámokat vitt magával, amivel közel 90 ezer forint kárt okozott. Pár napra rá a Nagybagolai úton hasonlóképpen jutott zsákmányhoz, itt az épület ablakát védő deszkákat távolította el, és 70 ezer forint értékű gépet, szerszámokat vitt magával, de még a tűzifát is ellopta. A január 6-áig tartó sorozatban többször visszatért a Szentgyörgyvári- hegyre.

A hegyi hajlékokba bejutva elvitt mindent, amit hasznosíthatónak vélt. A fiatalember ellen az egerszegi járási ügyészség hatrendbeli lopás vétsége miatt emelt vádat.

Szintén sokat tapasztalt tolvaj az a 19 éves zalaegerszegi nő, aki eddig lopásokért már háromszor állt bíróság elé, és ennek ellenére újra próbálkozott. Nem is sikertelenül, mert ez év január 14-én kora délután egy zalaegerszegi áruházból 25 különböző kozmetikumot vitt ki fizetés nélkül, és okozott ezzel közel 70 ezer forint kárt. Eredményességéhez hozzájárult, hogy az árukat védő mágnescsíkot ismeretlen módon hatástalanította. Másnap egy belvárosi élelmiszerboltban próbálkozott, de itt a biztonsági kamerának köszönhetően a kereskedők lebuktatták. Felszólításukra az ellopott tíz portékából négyet előadott, a többit már a helyszínre érkező rendőrök találták meg nála. A kudarc nem szegte kedvét, pár nappal később, január 18-án egy egerszegi áruházban lendült akcióba. Az elemelt három kozmetikumot a ruhájába és a táskájába rejtette, de az áruház biztonsági őre észlelte, majd a pénztártól távozás után felszólította, hogy kövesse őt az irodába. A nő ennek nem tett eleget, ám kis idő múlva elővette az ellopott portékákat, majd menekülőre fogta, de az érkező rendőrök feltartóztatták. A nő ellen lopás és más bűncselekmények miatt nemrég emelt vádat a megyei főügyészség.