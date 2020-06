Saját célra használta Babosdöbréte ötmillióját a volt polgármester

Több millió forint kárt okozott az önkormányzatnak, illetve a tulajdonostársi közösségnek Babosdöbréte volt polgármestere, büntetőügyében az egerszegi járásbíróságon kedden tartott előkészítő ülésen született nem jogerős elmarasztaló ítélet.

A férfi a vele szemben három évvel ezelőtt indult büntetőeljárásban korábban tagadta a terhére róttakat, viszont tegnap, dr. Gaider Bálint bíró kérdésére elismerte bűnösségét, elfogadta a vádiratba foglalt tényállást és lemondott a tárgyalás jogáról. Erre az esetre – a büntetőeljárás adta lehetőségre tekintettel – az ügyész 18 hónap, börtönben letöltendő, de végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Lényegében ennek megfelelő döntés született, amit az ügyész elfogadott, a vádlott és védője enyhítésért, valamint az önkormányzat kártérítési igényének elbírálása miatt fellebbezett.

Az ítélet által is megerősített tények szerint a Babosdöbrétén 2010-től 2017 áprilisában történt lemondásáig polgármesteri tisztet betöltő férfi 2016. január 7-én az önkormányzat pénzkezelési szabályzatát megsértve, jogosulatlanul 5 millió forintról szóló készpénzutalványt állított ki, amellyel a pénzt felvette az önkormányzat számlájáról. A kifizetést engedélyező és egyben a teljesítést igazoló bizonylat pedig hónapokkal később került kiállításra. Ezt a polgármester utalványozóként és kötelezettségvállalóként is aláírta. Ezzel igazolta a kifizetés alapját képező munka, szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságát és teljesítését, miközben ennek hiányzott a valós alapja. Az utalvány érvényesítése, ellenjegyzése is elmaradt.

A pénzt a polgármester felvette, de a házipénztárába nem fizette be, erre csak a önkormányzati dolgozók többszöri felhívására került sor, három részletben, 2017. március 4-éig. Ez idő alatt a jogosulatlanul felvett és saját célra felhasznált pénzt úgy könyvelték le, mintha azt hónap elején egyéb előleg címén a polgármester felvette, a hónap végén pedig visszafizette volna, de minderre nem került sor.

A volt településvezető az általa ügyvezetett Vasalat Kft. nevében 2016. július 29-én 5,1 millió forintot meghaladó értékű számlát állított ki a környékbeli településeket tömörítő szennyvízcsatorna tulajdonostársi közösség számára, amelynek képviseletére egyébként a gesztortelepülés polgármestereként ő volt jogosult. A számla szerint az összeg a közösen működtetett szennyvízátemelő karbantartásának és fertőtlenítésének munkadíja volt, bár a cég ezt a szolgáltatást ténylegesen nem végezte el. A férfi leigazolta a teljesítést, majd utasította a pénztárost a számla ellenértékének átutalására a kft.-je számára.

A polgármester a Vasalat Kft. ügyvezetőjeként 2016. október 11-én 90 darab esővédő gumitalpról szóló, közel 189 ezer forint értékű számlát állított ki a babosdöbrétei önkormányzat számára, dacára annak, hogy az adásvétel ténylegesen nem történt meg. Ezt követően polgármesterként leigazolta az értékesítés teljesítését és javasolta a kifizetését. Az inkriminált gumitalpakat végül 2019. január 24-én adta át az önkormányzatnak.

A bíróság a jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt kiszabott 18 hónap börtönbüntetés végrehajtására 2 év próbaidőt határozott meg, és kötelezte a vádlottat az 5,1 millió forint megfizetésére az önkormányzat számára. Emellett egy évre eltiltotta gazdálkodó, illetve civil szervezet vezetésében betöltendő tisztségektől és önkormányzati képviselő-testületben betölthető funkcióktól.

A férfi a polgármesterségről 2017 áprilisában arra hivatkozva mondott le, hogy más elfoglaltságai miatt nehezen tud időt szakítani a feladataira. Az augusztusi időközi választáson mégis indult a posztért, de nem nyert.