Rendőrnek adta ki magát és kétszer lopta meg az idős áldozatát a zalaegerszegi férfi

Pár napon belül kétszer is meglopta idős áldozatát a fiatal férfi, a másfél millió forintos zsákmány kétharmadát a rendőrök lefoglalták tőle.

A nyomozás kiderítette, hogy a 36 éves zalaegerszegi férfi korábban többször szemelt ki magának olyanokat, akik állapotuk miatt nem tudtak értékeikre vigyázni.

A nemrég vádiratba foglalt történet szerint a férfi ez év május 29-én délelőtt a megyeszékhelyi Kovács Károly tér egyik boltjában szemelte ki magának a 94 éves, gyengénlátó férfit, akit Berzsenyi utcai otthonáig követett, ott kihasználva az alkalmat a táskájából elemelte 70 ezer forint rejtő pénztárcáját. Pár nappal később, június 2-án délután visszament a házhoz, és leszólította az érkező idős férfit azzal, hogy a rendőrségtől érkezett, és a pár nappal korábbi pénztárcalopás miatt akar jegyzőkönyvet felvenni. Együtt mentek fel a negyedik emeleti lakásba, ahol a fiatal férfi azzal az ürüggyel, hogy az otthon tartott pénzt szeretné lefényképezni a jegyzőkönyv számára, a házigazdával elővetetett 1,4 millió forintot. Nem sokkal később távozott, de még a konyhaszekrényben tartott 50 ezer forintot is magával vitte.

Az igazi rendőrök másnap fogták el a férfit, akiről kiderült, hogy megyeszékhelyi szórakozóhelyeken bukkant fel rendszeresen és és az ittas vendégek állapotát, figyelmetlenségét kihasználva szerezte meg értékeiket. Tavaly március 20-án presszóbeli alkalmi ismerőse bankkártyáit lopta el, majd vette használatba, és okozott így közel rövid időn belül 70 ezer forint kárt. Tavaly július 4-én egy sörözőben megismert férfinak adott el 1000 svájci frankot, amiről az alkalmi a pénzváltó csak kijózanodása után tudta meg, hogy forgalomból kivont szlovén 1000 tolárért fizetett 100 ezer forintot.

Pár nappal később július 14-én pedig segítővel dolgozott a zalaegerszegi férfi, amikor 39 éves ismerősével egy belvárosi presszó vendégét kezdték megdolgozni. Beszélgettek, ittak cigarettáztak, elterelték a figyelmét. Így sikerült kiemelnie áldozata pénztárcáját a kabátja zsebéből, majd vissza is tenni, csak közben ellopott belőle közel 80 ezer forintot.

A 36 éves férfi felbukkant az egerszegi főpostán is, ott találkozott össze november 12-én a hajléktalanszállón élő áldozatával is, aki épp a nyugdíját vette fel. A nyomába eredt, több boltba is betért utána, aztán szóba elegyedtek, majd busszal együtt mentek a városszéli szállóhoz, ám mielőtt odaértek volna, a férfi kihasználva a lehetőséget kirántotta alkalmi ismerőse zsebéből az összes pénzét, legalább 70 ezer forintot, majd sietősen távozott a belváros felé.

A 36 éves férfi azzal is vádolják, hogy ez év március 28-án ismeretlen módon hozzákerült bankkártyával rövid időn belül nyolc alkalommal vásárolt, 24 ezer forint kárt okozva ezzel.

A feltárt tények alapján a férfi ellen kifosztás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a egerszegi járási ügyészség, közölte a megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba.