Rács mögé került az erőszakos keszthelyi házaspár

Loptak, verekedtek, önkényesen lakást foglaltak; a keszthelyi házaspárt pénteken előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.

A történtekről tájékoztatást adva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta, hogy a negyvenes éveiben járó házaspár tavaly év végén addigi bérelt lakását elhagyva Keszthelyen próbált több alkalommal is albérletet keresni. Ezek során nem egyszer kerültek konfliktusokba, és bűncselekményeket is elkövettek. Egyilyen esetben, november 21-én az asszony albérletet keresve jelent meg egy Felsőmajor utcai lakásban, ahonnan a tulajdonos 100 ezer forint értékű telefonját ellopva távozott. A házaspár decemberben Rákóczi téren egy nőre támadt rá. Az asszony ráadásul ellopta a nő telefonját és arcul is ütötte, mert a férje azt állította, hogy tartozik nekik 10 ezer forinttal, egy ki nem fizetett lábbeli árával. Ez év január 17-én dél tájt az asszony a Gelencsér utcában rátámadt régi haragosára, az áldozatát megverte, haját tépte, többször belerúgott, földre lökte, rátérdelt és a fejét többször az aszfaltba verte.

A férj az év elején valamikor a Rákóczi téren felfeszített egy lakást és önkényesen beköltözött, majd több műszaki cikket ellopott 120 ezer forint kárt okozva. Azt a férfit pedig, aki többször szóvá tette az önkényes lakásfoglalást és távozásra szólította fel, életveszélyesen megfenyegette. Február elején a házaspár önkényesen beköltözött Keszthelyen egy Arany János utcai lakóházba, kihasználva, hogy az idős tulajdonosok kórházi kezelésen voltak, a lányuk pedig egészségi állapota miatt nem tudta megakadályozni az erőszakos párt ebben. Ez után a lakásfoglalók nagy mennyiségű ruhát, könyvet, használati tárgyakat szállítottak el az épületből 100 ezer forint kárt okozva.

A sajtószóvivő elmondta, hogy a házaspár mindkét tagja büntetett előéletű, az asszonyt korábban közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt ítélték el, jelenleg is folyik ellene eljárás lopás miatt. A férjével szemben is folyik nyomozás lopás, valamint közúti veszélyeztetés bűntette miatt. Egyikük sem rendelkezik állandó munkahellyel, sem rendszeres jövedelemmel, lakhatásuk nem megoldott, három kiskorú gyermeküket a hatóság tavaly májusban nevelésbe vette és gyermekotthonban helyezte el. Tekintettel a házaspár életmódjára fokozott a veszélye annak, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítás sikerességét veszélyeztetnék, a tanúkat vagy az eljárás más szereplőjét megfélemlítenék, illetve újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követnének el, ezért az ügyészség indítványozta letartóztatásukat, amit az egerszegi járásbíróság nyomozási bírája elfogadott és pénteken elrendelte egy hónapra a házaspár letartóztatását.