Pénzzel vette rá a hajléktalonokat egy várföldei férfi, hogy befolyásolják a szavazást

Lefizetett hajléktalanokkal szavaztatott Várföldén az a fiatal férfi, aki ily módon képviselőségre aspiráló rokonát kívánta támogatni. Emellett további, általa szimpatikusnak tartott személy támogatását várta el a pénzéért. Az ügyben nemrég született vádirat.

Ezt ismertetve dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta, hogy az 1992-ben született várföldei férfi 2019. szeptemberében megkeresett három nagykanizsai hajléktalant, hogy jelentkezzenek be állandó lakosként Várföldén. Közölte velük, miszerint erre azért van szükség, hogy a 2019. október 13-án tartandó önkormányzati választáson az általa megnevezett jelöltekre szavazhassanak. A fiktív bejelentkezés ellentételezéseként fejenként 1000, a szavazásért pedig egyenként 5000 forintot ígért. A hajléktalanok az ajánlatát elfogadták, majd a fiatal férfi kíséretében 2019. október 8-án megjelentek a nagykanizsai okmányirodában, hogy állandó lakosként bejelentkezzenek egy várföldei ingatlanba. Mindhárman huzamosabb ideje Nagykanizsán hajléktalanként éltek, a tényleges beköltözés a várföldei ingatlanra nem merült fel, és nem is történt meg. A lakcímet bejelentő lapot a megbízójuk szerezte be, amit a tulajdonos írt alá. A fiktív tartalmú lakcímbejelentő lapokat felhasználva az okmányirodában a várföldei férfi közreműködésével bejelentkeztek, és megkapták a lakcímkártyájukat, mellyel szavazásra jogosultakká váltak, így felvették őket a választási névjegyzékbe. A férfi a bejelentkezésért ígért pénzt kifizette nekik. Ezt követően pedig 2019. október 13-án gépkocsival elment Nagykanizsára a hajléktalanokért, egy gyorsétteremben ellátta őket étellel, itallal, majd együt Várföldére utaztak. Ott az italboltban bort fizetett nekik, majd elmagyarázta, hogy kikre kell szavazni. A biztonság kedvéért egy-egy cédulára a megszavazandók nevét listázva le is írta, és a cédulákat a saját névjegykártyájával együtt át is adta számukra azzal, hogy a rajta szereplő neveket tanulják meg, majd a cédulákat és a névjegykártyákat semmisítsék meg. Az átadott lista szerint polgármester-jelöltre és képviselő-jelöltekre kell szavazniuk. A hajléktalanok részt vettek a választáson, és a megjelölt személyekre szavaztak. Ezt követően a várföldei kocsmában találkoztak megbízójukkal, aki italt fizetett nekik, és átadta mindegyiküknek a megígért 5000-5000 forintot.

A Pécsi Ítélőtábla végzésével megállapította, hogy a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati polgármester és képviselő-választáson a Várfölde 1. számú szavazókörben megtartott szavazás jogszabálysértő volt, ezért a szavazást megismételni rendelte, mert a választási bizottság nem vizsgálta, hogy 2019. szeptember 1. napja és október 13. napja között 157-ről 239 főre nőtt a választásra jogosultak száma.

A fiatal férfi ellen a Zala Megyei Főügyészség egyrendbeli, arra jogosultat anyagi juttatással befolyásolásra törekvéssel elkövetett választás rendje elleni bűntett, valamint 3 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat. A fiktiv lakcímet bejelentők ellen pedig intellektuális közokirat-hamisítás bűntette miatt külön eljárásban folyik nyomozás.Rajtuk kívül további személyekkel szemben is zajlik nyomozás, vizsgálandó a választás előtti lakcímbejelentések esetleges fiktív voltát.