Parkerdei gyilkosság: továbbra is tagadja, hogy megölte a nőt

Ártatlanságát hangoztatta az az 51 éves férfi, akinek büntetőügyében szerdán tartottak tárgyalást a nyilvánosság kizárásával az egerszegi törvényszéken.

A büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó vádlottat videórendszeren keresztül hallgatta meg dr. Gergye Tamás bíró. A törvényszék által kiadott tájékoztatóból kitűnik, hogy a vádlott csak azt ismerte el, hogy az élettársát pofon ütötte és belerúgott, de a gyilkosságot továbbra is tagadta.

A különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolt férfi különös visszaesőnek számít, mert 1996. december 26-án megölte mozgássérült apját és annak élettársát, amiért életfogytiglani fegyházra ítélték azzal, hogy 20 év múltán bocsátható feltételesen szabadlábra, ez 2017-ben megtörtént. A mostani ügyben a vádirat szerint a férfi az egerszegi hajléktalanszállón ismerte meg a fiatal nőt.

Szerelmi viszony szövődött közöttük, egymásra élettársként tekintettek. A két hajléktalan egymásra talált az italozásban is, ha tehették, az éjszakákat a szabadban töltötték. Tavaly június 14-én napközben a férfi és párja a városban bolyongott, és velük tartott egy hajléktalan ismerősük. Estére hárman hat liter bort ittak meg, hét óra után elindultak a parkerdő felé, ám a fiatal nő ittassága folytán nehezen közlekedett, ez dühítette B. Tibort. A vád szerint ütlegelni kezdte a nőt, aki jajgatott, majd leült, lefeküdt a fűbe. Élettársa ettől még indulatosabb lett, és a fekvő nő fejét rugdosta, taposta, amit látva egy járókelő rá is kiabált B. Tiborra. Ezután elindultak alvóhelyükhöz, ám a továbbra is botladozó nőt B. Tibor többször bántalmazta, amitől megint földre került. Ezt látva ismerősük segítségért indult. B. Tibor pedig dühében megint rátámadt a nőre, majd addig szorította a nyakát, amíg megfulladt. Ismerősük rövid idő után segítség nélkül tért vissza, ekkor a nő már a hátán feküdt, B. Tibor a közeli padon ült, s arra kérte a másik férfit, hogy hagyják az élettársát aludni. Hajnalban a két férfi elindult kéregetni és inni, a nő holttestét járókelők találták meg.

A szakértő összesen 89 külsérelmi nyomot talált, és számos belső sérülést tárt fel a holttesten.

A márciusban tartott előkészítő ülésen B. Tibor tagadta bűnösségét, sőt megnevezett három személyt, akik szerinte a tettesek voltak, és őt is megöléssel fenyegették arra az esetre, ha elmondaná az igazat arról az estéről. Most szerdán, a büntetőügy első tárgyalási napján a férfi a korábbitól eltérő vallomást tett. Elmondása szerint a történtekkor hatan italoztak a parkerdőben, és egyszer csak azt észlelte, hogy a sértett roszszul van. Tagadta, hogy a pofonon és a rúgáson kívül több ízben bántalmazta volna a nőt, azt állította, még ő ment segítséget kérni a közeli benzinkútra, de ezután elhagyta a helyszínt. A nővel és a férfival a parkerdőben italozó ismerősüket a bíróság tanúként hallgatta meg, ő úgy nyilatkozott, hogy ittas állapota miatt semmire sem emlékezik az ominózus estével kapcsolatban.

Az ügyben a bíróság további tanúkat hallgat majd meg, illetve szakértői véleményeket is bekér, s ezek függvényében jelöli majd ki a következő tárgyalás időpontját – tudta meg lapunk.

